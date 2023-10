Un événement céleste rare et magnifique, connu sous le nom d’éclipse « en anneau de feu », a captivé les spectateurs alors qu’il traversait les Amériques, de l’Oregon au Brésil. Avec enthousiasme et impatience, les habitants des petites villes, des zones rurales et des parcs nationaux se sont rassemblés avant l'aube, dans l'espoir d'avoir un aperçu de ce phénomène extraordinaire. Cet événement, également appelé éclipse solaire annulaire, diffère d'une éclipse solaire totale dans la mesure où la lune ne recouvre pas complètement le soleil. Au lieu de cela, une frontière lumineuse et flamboyante se forme lorsque la Lune s’aligne entre la Terre et le Soleil.

Les passionnés de l'éclipse ont afflué de partout aux États-Unis vers des endroits éloignés, à la recherche des meilleurs points d'observation possibles pour assister à l'éclipse de l'anneau de feu. Des milliers de personnes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ont eu droit à un double spectacle, alors que la fête annuelle des montgolfières de la ville coïncidait avec l'éclipse. Juste avant que le ciel ne s'assombrisse brièvement, des centaines de montgolfières vibrantes se sont gracieusement élevées dans le ciel de l'aube.

Pour l’avenir, une éclipse totale de Soleil devrait traverser les États-Unis dans la direction opposée en avril prochain. Commençant au Mexique, il traversera du Texas à la Nouvelle-Angleterre avant de se terminer dans l'est du Canada. En octobre de l'année prochaine, la prochaine éclipse de l'anneau de feu aura lieu à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, tandis que l'Antarctique connaîtra cette merveille céleste en 2026. Aux États-Unis, il faudra attendre 2039 pour voir une autre éclipse de l'anneau de feu. devient visible, l’Alaska étant le seul État sur son chemin direct.

