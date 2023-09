Des étudiants ingénieurs créent un système d’alerte précoce peu coûteux et efficace pour les proliférations d’algues bleu-vert

Les proliférations d'algues bleu-vert sont devenues plus répandues sur les lacs de l'Alberta en raison de la hausse des températures causée par le réchauffement climatique. Ces proliférations peuvent produire des toxines nocives qui présentent des risques pour les humains et les animaux. Jordan Eleniak, étudiant métis de deuxième année en génie et participant au programme de stages autochtones de l'Université de l'Alberta appelé I-STEAM Pathways, a développé une pile à combustible microbienne capable de détecter rapidement les fluctuations de tension causées par les toxines. Cette technologie permet de détecter précocement les proliférations d’algues bleu-vert.

La pile à combustible microbienne est un dispositif bon marché et facile à produire, fabriqué avec des matériaux fabriqués par une imprimante 3D. Il reconnaît les fluctuations de tension causées par la présence de toxines dans l'eau et envoie des données aux biologistes via Internet. Grâce à ce système d’alerte précoce, les chercheurs et les scientifiques peuvent surveiller en temps réel les dommages potentiels causés par ces proliférations d’algues.

I-STEAM Pathways est un programme interdisciplinaire qui encourage les étudiants des Premières Nations, métis et inuits à s'engager dans des recherches pratiques dans divers domaines environnementaux, notamment les sciences, l'ingénierie environnementale, le droit et la politique de l'environnement. Le travail de Jordan Eleniak est un exemple remarquable de la manière dont ces étudiants ont un impact significatif sur la recherche et la conservation de l'environnement.

Ce système d’alerte précoce développé par Eleniak pourrait devenir un outil précieux pour prévenir la propagation des proliférations d’algues bleu-vert nuisibles. En détectant ces toxines à un stade précoce, des mesures appropriées peuvent être prises pour assurer la sécurité des humains et de la faune. L'appareil d'Eleniak démontre la puissante combinaison de l'ingénierie et des sciences de l'environnement pour répondre aux problèmes environnementaux urgents.

Cette technologie constitue une avancée significative dans la lutte contre la prolifération d’algues bleu-vert, devenue une préoccupation croissante en raison du changement climatique. Grâce à des solutions innovantes comme ce système d’alerte précoce, nous pouvons mieux comprendre et atténuer l’impact de ces proliférations sur nos écosystèmes et nos communautés.

