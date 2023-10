Vue imprenable sur l'éclipse solaire annulaire capturée par le satellite GOES-16

By

Le satellite géostationnaire opérationnel environnemental 16 (GOES-16), également connu sous le nom de GOES-East, de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a fourni un aperçu époustouflant de l'éclipse solaire annulaire depuis l'espace. Faisant partie de la série avancée GOES-R, ce satellite joue un rôle crucial dans la collecte de données sur divers phénomènes atmosphériques, hydrologiques, océaniques, climatiques, solaires et spatiaux.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune se situe entre le Soleil et la Terre, mais est positionnée à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité. Par conséquent, la Lune semble plus petite que le Soleil, ce qui entraîne un effet fascinant connu sous le nom d’« anneau de feu ».

La récente éclipse a tracé un chemin depuis le nord-ouest du Pacifique des États-Unis, traversant la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Il a poursuivi son voyage à travers certaines régions du Mexique, du Guatemala, du Belize, du Honduras, du Nicaragua, du Panama, de la Colombie et du Brésil avant de se terminer au coucher du soleil dans l'océan Atlantique.

Grâce à ses images à haute résolution spatiale et temporelle, GOES-16 a capturé des images remarquables de l'ombre de la Lune se déplaçant dans l'ouest des États-Unis. Ce spectacle captivant était visible de l’Oregon au Texas, permettant une observation détaillée de la rare éclipse solaire annulaire.

Cet étonnant spectacle visuel sert de prélude à la prochaine éclipse solaire totale prévue dans six mois. Le 8 avril 2024, la Lune occupera la distance parfaite de la Terre pour recouvrir complètement le Soleil, créant ainsi un phénomène céleste à couper le souffle. Cet événement se déroulera à travers le Mexique, la moitié est des États-Unis et le Canada, captivant les téléspectateurs par sa beauté impressionnante.

