La sonde solaire de la NASA capture une vidéo rare d'une puissante éruption solaire

Une sonde solaire de la NASA a réussi à traverser une puissante éjection de masse coronale (CME) du soleil, fournissant ainsi des preuves précieuses pour une théorie de longue date, a annoncé l'agence. La sonde solaire Parker a capturé des séquences vidéo de cet événement rare alors qu'elle survolait le CME le 5 septembre 2022.

Les éjections de masse coronale sont des éruptions de plasma dans l'atmosphère extérieure du Soleil. Ils peuvent potentiellement provoquer des perturbations météorologiques spatiales susceptibles de présenter des risques pour les satellites et de perturber les systèmes de communication et de navigation. Dans certains cas, de puissants CME peuvent même perturber les réseaux électriques sur Terre.

Les scientifiques avaient émis l’hypothèse que les CME pourraient interagir avec la poussière interplanétaire et la transporter vers l’extérieur. Cette théorie a été proposée dans un article de 2003. Les récentes observations de la sonde solaire Parker ont confirmé ce phénomène, puisqu'elles ont observé que le CME agissait comme un aspirateur et déplaçait les particules de poussière jusqu'à environ 6 millions de kilomètres du Soleil. Cependant, la poussière s’est rapidement reconstituée.

L'étude de l'interaction entre les CME et la poussière interplanétaire est importante pour prédire la vitesse à laquelle les CME se déplacent du Soleil à la Terre. Ces connaissances peuvent aider à établir de meilleures prévisions sur l’arrivée du CME et ses impacts potentiels sur notre planète.

La sonde solaire Parker, lancée en 2018, poursuit sa mission d'exploration de l'atmosphère solaire en voyageant plus près de sa surface que n'importe quel vaisseau spatial précédent. Cette proximité offre des opportunités inédites pour étudier le soleil et ses différents phénomènes.

En observant et en analysant des événements tels que la rencontre avec le CME, les scientifiques peuvent approfondir leur compréhension du comportement du soleil et améliorer leur capacité à prévoir et à atténuer les risques potentiels liés à la météorologie spatiale.

Sources:

- la NASA

– Laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins