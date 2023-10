Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA dépose des échantillons d'astéroïdes et commence sa prochaine mission

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a livré avec succès sa précieuse cargaison d'échantillons de roches et de poussières de l'astéroïde Bennu vers le désert terrestre de l'Utah. Alors qu'il faisait ses adieux aux échantillons, le vaisseau spatial a capturé une image de la capsule de retour alors qu'elle se dirigeait vers un autre astéroïde. La NASA a publié une séquence en noir et blanc de la descente de la capsule dans l'atmosphère terrestre, prise par la NavCam 1 de TAGCAMS juste après sa sortie du vaisseau spatial.

La séquence d'images, traitée par la NASA, met en évidence les détails de la capsule et de son nuage de débris libérés tout en minimisant la vue de la Terre et la lumière du soleil dispersée. Sur une photo prise juste avant sa sortie, on peut voir la capsule de retour d'échantillon toujours attachée au pont d'instruments du vaisseau spatial. Cependant, sur une image ultérieure, la capsule apparaît complètement carbonisée suite à son voyage dans l'atmosphère terrestre, indiquant un atterrissage réussi assisté par parachute.

La mission OSIRIS-REx a débuté en 2016 et a atteint l'astéroïde Bennu en 2018. Après avoir passé deux ans à observer la roche spatiale et à prélever un échantillon de sa surface en octobre 2020, le vaisseau spatial a fait ses adieux à Bennu et a commencé son voyage de retour sur Terre. Le récent démontage de la cartouche d'échantillon a révélé une abondance inattendue de débris provenant de Bennu, suggérant qu'OSIRIS-REx en a collecté plus que prévu initialement.

Pendant que les échantillons sont analysés par les scientifiques, le vaisseau spatial lui-même se lance déjà dans sa prochaine mission. Il est maintenant prêt à explorer l’astéroïde Apophis, ce qui a conduit à renommer la mission OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Cette exploration continue des astéroïdes fournira des informations précieuses sur les origines et la composition de ces corps célestes, approfondissant ainsi notre compréhension du système solaire.

