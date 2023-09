Le rover Perseverance de la NASA génère de l'oxygène sur Mars

La mission Perseverance de la NASA a franchi une étape majeure en générant avec succès de l'oxygène à la surface de Mars. Le rover s’est appuyé sur l’expérience d’utilisation des ressources in situ sur Mars (MOXIE) pour convertir l’atmosphère martienne riche en dioxyde de carbone en oxygène respirable. Cette percée a des implications significatives pour les futures missions habitées vers la planète rouge.

MOXIE, un petit instrument à bord du rover Perseverance, fait essentiellement office d'usine pilote de production d'oxygène. Il utilise un processus appelé électrolyse des oxydes solides pour séparer les atomes d’oxygène des molécules de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est extrait de l’atmosphère martienne, puis l’oxygène est créé par un processus chauffé.

La production réussie d’oxygène sur Mars constitue une étape cruciale vers l’établissement d’une présence humaine durable sur la planète. L’oxygène est non seulement vital pour la respiration des astronautes, mais il constitue également un composant important du propulseur des fusées. Être capable de produire de l'oxygène en utilisant les ressources disponibles sur Mars signifie que les futures missions pourront moins dépendre des approvisionnements en provenance de la Terre, ce qui les rendra plus indépendantes et plus rentables.

Cependant, MOXIE n’est actuellement conçu que pour produire de petites quantités d’oxygène à titre de preuve de concept. Il est capable de produire environ 10 grammes d’oxygène par heure, ce qui équivaut à environ 10 minutes d’oxygène respirable pour un astronaute. La mise à l’échelle de la technologie pour répondre aux demandes en oxygène d’une mission habitée nécessitera des développements et des perfectionnements supplémentaires.

La démonstration réussie des capacités de MOXIE sur Mars nous rapproche de l'exploration humaine de la planète rouge. Cette réalisation marquante valide non seulement la faisabilité de la production d’oxygène sur Mars, mais ouvre également des possibilités pour d’autres expériences d’utilisation des ressources in situ susceptibles de soutenir les futurs efforts de colonisation.

