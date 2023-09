Audio étrange : la NASA révèle le son d’un trou noir

By

La NASA a publié un enregistrement audio qui capture le son obsédant d'un trou noir. L'enregistrement, dérivé des données collectées par l'observatoire à rayons X Chandra, donne un aperçu du monde mystérieux et fascinant de ces objets célestes.

Les scientifiques sont depuis longtemps intrigués par les trous noirs, qui sont des régions de l’espace soumises à des forces gravitationnelles extrêmement fortes auxquelles rien, pas même la lumière, ne peut s’échapper. Bien qu’ils soient invisibles à l’œil humain, ils peuvent émettre diverses formes de rayonnement électromagnétique, notamment des rayons X.

Le son du trou noir, tel que capturé dans l’enregistrement, est une note grave et grave. Il a été décrit comme un son étrange et obsédant, rappelant la bande originale d'un film de science-fiction. La basse fréquence du son est due au fait que les trous noirs sont des objets extrêmement massifs et compacts, provoquant des vibrations dans l’espace-temps environnant.

Cette découverte est importante car elle offre aux scientifiques une nouvelle façon d’étudier et de comprendre le comportement des trous noirs. En écoutant les sons qu’ils émettent, les astronomes peuvent mieux comprendre leur structure, leur dynamique et leurs interactions avec leur environnement. Cela leur permet d’« entendre » les trous noirs et d’étudier leurs propriétés d’une manière qui serait autrement impossible.

L’enregistrement a été rendu possible grâce à l’observatoire de rayons X Chandra, spécialement conçu pour détecter et étudier les rayons X provenant de l’espace. C'est l'un des grands observatoires de la NASA, aux côtés du télescope spatial Hubble et du télescope spatial Spitzer. En analysant les émissions de rayons X des trous noirs, les astronomes peuvent découvrir des informations précieuses sur les processus physiques qui se produisent à proximité de ces objets énigmatiques.

En conclusion, la diffusion par la NASA de l'enregistrement audio d'un trou noir offre un aperçu unique et captivant du monde caché de ces géants cosmiques. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour étudier et comprendre la nature des trous noirs et contribue à notre connaissance toujours croissante de l’univers.

Définitions:

– Trou noir : Une région de l’espace dotée de forces gravitationnelles extrêmement fortes dont rien ne peut s’échapper, pas même la lumière.

– Chandra X-ray Observatory : Un télescope spatial spécialement conçu pour détecter et étudier les rayons X provenant de l’espace.

– Rayons X : forme de rayonnement électromagnétique avec une énergie plus élevée et des longueurs d’onde plus courtes que la lumière visible.

Source : CNN (l'article source ne fournit pas d'URL)