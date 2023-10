Survolez Noctis Labyrinthus, le labyrinthe de la nuit sur Mars

Noctis Labyrinthus, situé entre le colossal « Grand Canyon » martien (Valles Marineris) et les plus hauts volcans du système solaire (la région de Tharsis), est un vaste système de vallées profondes et escarpées s’étendant sur environ 1,190 XNUMX km. Récemment, Mars Express de l'Agence spatiale européenne a capturé des images époustouflantes de la partie orientale de Noctis Labyrinthus à l'aide de sa caméra stéréo haute résolution (HRSC).

Les images révèlent un paysage à couper le souffle composé de « graben », des régions de la croûte martienne qui se sont affaissées par rapport à leur environnement. Ces formations se sont formées à la suite d’un volcanisme intense dans la région voisine de Tharsis. Le volcanisme a provoqué une voûte de la croûte martienne vers le haut, qui s'est étirée et a subi un stress tectonique. Par conséquent, la croûte s’est amincie, s’est divisée et s’est affaissée, créant le graben.

Les canyons et vallées qui se croisent au sein de Noctis Labyrinthus peuvent atteindre jusqu'à 30 km de largeur et six km de profondeur. Les plateaux les plus élevés visibles sur les images représentent le niveau de la surface d'origine avant l'effondrement de certaines parties de la surface. Dans diverses zones, des glissements de terrain sont observés couvrant les pentes et les fonds des vallées, tandis que d'autres pentes présentent de grands champs de dunes formés par les vents martiens soufflant du sable vers le haut et vers le bas.

Mars Express est en orbite autour de Mars depuis 2003 et mène un large éventail d'observations et d'études pour comprendre la surface, les minéraux, l'atmosphère et les processus géologiques de la planète. Cette récente publication d’images offre un aperçu fascinant du paysage captivant de Noctis Labyrinthus. Pour voir plus d'images et de mises à jour de la mission Mars Express et du HRSC, visitez le site Web de l'Agence spatiale européenne.

