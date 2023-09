Des niveaux alarmants de résistance aux antibiotiques constatés chez des patients blessés de guerre en Ukraine

Des chercheurs ont découvert un niveau préoccupant de résistance aux antibiotiques chez les bactéries provenant de patients blessés de guerre en Ukraine. L'étude, menée par l'Université de Lund en Suède en collaboration avec des microbiologistes ukrainiens, a révélé des niveaux de résistance sans précédent, notamment chez la bactérie Klebsiella pneumoniae. Cela a rendu nécessaire un soutien international pour répondre à cette grave préoccupation.

L'étude, publiée dans The Lancet Infectious Diseases, a analysé la résistance bactérienne chez des patients blessés pendant la guerre et traités dans les hôpitaux. Les résultats ont révélé que de nombreux patients présentaient des bactéries présentant des niveaux de résistance remarquablement élevés. Le professeur Kristian Riesbeck, expert en bactériologie clinique à l'Université de Lund, a exprimé sa surprise de rencontrer des bactéries présentant des niveaux de résistance aussi élevés. Il a souligné l'urgence de la situation et la nécessité d'une assistance en Ukraine.

La guerre a non seulement causé d’immenses souffrances humaines, mais a également donné lieu à une lutte contre les bactéries résistantes. Les services hospitaliers débordés et les infrastructures détruites ont contribué à ce que les patients contractent des infections pendant leur traitement. Des échantillons ont été collectés auprès de 141 victimes de guerre, dont des adultes blessés et des nourrissons atteints de pneumonie. Les résultats ont montré que plusieurs bactéries à Gram négatif présentaient une résistance aux antibiotiques couramment utilisés, y compris ceux qui ne sont pas encore disponibles sur le marché. De plus, près de 10 % des échantillons contenaient des bactéries résistantes à la colistine, même considérée comme l’antibiotique de « dernier recours ».

Kristian Riesbeck s'est dit préoccupé par la résistance de la bactérie Klebsiella pneumoniae, qui peut provoquer des maladies même chez les personnes dont le système immunitaire est sain. Il a souligné que l’étendue de la résistance observée dans cette étude dépasse tout ce qui avait été observé auparavant, avec 6 % des échantillons contenant des bactéries résistantes à tous les antibiotiques testés. Riesbeck a souligné l'importance d'aider l'Ukraine à faire face à cette situation actuelle afin d'empêcher la propagation de bactéries résistantes et de protéger l'ensemble de la région européenne.

