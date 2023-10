Préparez-vous pour la pluie de météores des Orionides

By

Les astronomes amateurs de l'Ontario attendent avec impatience le pic de la pluie de météores des Orionides ce week-end. Avec jusqu’à 20 météores par heure, y compris des boules de feu brillantes, cela s’annonce comme un événement spectaculaire. La pluie de météores est produite par les grains de poussière de la comète Halley et est visible chaque année en octobre et novembre. Cependant, cette année, il devrait atteindre son apogée pendant la nuit du 21 au 22 octobre.

Pour apercevoir la pluie de météores, il est recommandé de commencer à regarder vers 10h30 samedi, une fois que la constellation d'Orion aura dégagé l'horizon oriental. La lune peut obstruer la visibilité, mais si vous êtes prêt à veiller tard, attendre que la lune se couche vers 1 h 15 le dimanche matin offrira de meilleures conditions d'observation.

Bien que la pluie de météores des Orionides soit considérée comme moyenne, elle promet néanmoins des visuels captivants. Gary Boyle, également connu sous le nom d'astronome de jardin, suggère qu'il pourrait y avoir des boules de feu brillantes qui peuvent être assez spectaculaires, même avec la lune dans le ciel.

Pour ceux qui souhaitent capturer des images de la pluie de météores, il est essentiel de trouver un endroit sombre, loin des lumières de la ville. Installer un appareil photo reflex numérique sur un trépied avec un déclencheur par câble et utiliser une exposition de 20 à 30 secondes augmentera les chances d'attraper quelque chose dans votre champ de vision.

En plus de la pluie de météores, les astronomes auront également l'occasion de voir les planètes Saturne, Jupiter et Vénus, ainsi que la Voie Lactée en hiver. L’utilisation de l’application d’observation des étoiles pour iPhone, Sky Guide, peut vous aider à confirmer ce que vous voyez.

Si vous aimez le temps plus froid, la pluie de météores des Géminides est un autre événement à espérer. Rayonnant de la constellation des Gémeaux, elle culminera dans la soirée du 14 au 15 décembre. La pluie de météores des Géminides devrait être encore meilleure que celle des Orionides, avec des météores plus lents qui ont plus de chances de produire des boules de feu brillantes.

Pour plus de ressources et d'informations sur l'astronomie, visitez le site Web de Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, un résident de South Mountain, en Ontario, mène actuellement une campagne de financement participatif pour un nouvel observatoire.

