Le rôle unique des cellules souches vertébrales dans les métastases tumorales de la colonne vertébrale

Des chercheurs de Weill Cornell Medicine ont découvert que les os vertébraux, qui composent la colonne vertébrale, dérivent d'un type distinct de cellules souches qui favorisent les métastases tumorales. Grâce à l’utilisation d’« organoïdes » ressemblant à des os créés à partir de cellules souches vertébrales, les chercheurs ont identifié une protéine appelée MFGE8 qui joue un rôle important dans la tendance des tumeurs à se propager à la colonne vertébrale plutôt qu’à d’autres os. Cette découverte met en lumière les troubles de la colonne vertébrale et aide à expliquer pourquoi les tumeurs solides métastasent fréquemment dans la colonne vertébrale.

Les cellules souches squelettiques, qui donnent naissance aux os et au cartilage, ont été isolées de souris sur la base de marqueurs protéiques de surface. L'analyse de l'activité génétique a révélé que les cellules souches squelettiques de différents os présentaient des modèles distincts d'expression génique. Les chercheurs ont ensuite identifié un ensemble spécifique de marqueurs pour les cellules souches vertébrales et ont confirmé leur rôle dans la formation osseuse de la colonne vertébrale grâce à d'autres expériences.

Des théories antérieures suggéraient que la préférence des tumeurs à métastaser dans la colonne vertébrale, connue sous le nom de « tropisme spinal », était liée aux schémas de circulation sanguine. Cependant, les chercheurs ont découvert que les cellules souches vertébrales pourraient être responsables de ce phénomène. L'ensemencement initial de cellules tumorales métastatiques s'est produit principalement dans les zones où se trouvent les cellules souches vertébrales et leurs cellules descendantes.

L’équipe a observé que l’ablation des cellules souches vertébrales éliminait la différence de taux de métastases entre la colonne vertébrale et les os longs. Ils ont en outre découvert que MFGE8, une protéine sécrétée en quantités plus élevées par les cellules souches vertébrales que par les cellules souches des os longs, est un contributeur majeur au tropisme spinal. Pour valider ces résultats chez l'homme, les chercheurs ont travaillé avec des chercheurs de l'Hospital for Special Surgery pour identifier les homologues humains des cellules souches vertébrales de souris.

Les chercheurs se concentrent désormais sur la recherche de moyens de bloquer MFGE8 afin de réduire le risque de métastases vertébrales chez les patients atteints de cancer. De plus, leur étude des propriétés uniques des cellules souches vertébrales vise à fournir un aperçu des troubles de la colonne vertébrale.

Source : Nature, Weill Cornell Medicine, Hôpital de chirurgie spéciale