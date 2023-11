Des retards menacent la mission Vénus de la NASA : une course contre la montre

La mission de la NASA vers Vénus, baptisée VERITAS, est menacée en raison de retards importants qui pourraient entraîner la perte d'une expertise cruciale. Initialement prévu pour un lancement à la fin des années 2020, l'agence a reporté la mission de trois ans pour remédier aux déséquilibres de main-d'œuvre et allouer des fonds pour répondre au retard de la mission Psyché.

Lors d'une récente réunion du Venus Exploration Analysis Group, Sue Smrekar, chercheuse principale de VERITAS, a exprimé ses inquiétudes concernant le retard prolongé. Elle a souligné que bon nombre des problèmes qui ont motivé le report avaient déjà été résolus et que de nouveaux retards pourraient entraîner la perte de personnel, en particulier de ceux travaillant sur l'instrument radar à synthèse d'ouverture (SAR) de la mission.

Smrekar a souligné l'importance de maintenir une équipe compétente et expérimentée, notant que la mission avait passé plus d'une décennie à rassembler une main-d'œuvre hautement compétente. Malheureusement, le retard prolongé a poussé les membres de l'équipe à rechercher d'autres opportunités d'emploi, mettant ainsi en péril le succès de VERITAS.

Bien que la NASA ait fourni un certain financement pour soutenir l'équipe scientifique, le développement technique a manqué, ce qui a encore exacerbé les défis auxquels la mission est confrontée. Smrekar a souligné l'urgence de répondre à ces préoccupations, soulignant qu'une opportunité de lancement plus tôt en novembre 2029 était toujours réalisable et réduirait les conflits de main-d'œuvre et d'horaire avec d'autres missions Vénus.

Le principal obstacle à la réalisation de l’opportunité de lancement en novembre 2029 est d’obtenir le financement nécessaire. Les pressions budgétaires et la croissance des coûts sur d'autres missions ont mis à rude épreuve les ressources disponibles, ce qui rend crucial pour la NASA de prioriser et d'allouer des fonds suffisants pour garantir le lancement opportun de VERITAS.

Le projet de rapport du House Appropriations Committee pour l'exercice 2024 comprend des dispositions de soutien à VERITAS, exhortant la NASA à demander un financement adéquat pour garantir un lancement d'ici la fin de la décennie. Smrekar a souligné que plus le retard et l'absence de financement sont longs, plus les risques pour la mission deviennent grands.

VERITAS est confronté à une course contre la montre. Il est impératif pour la NASA de relever rapidement les défis de financement et de donner la priorité à la mission afin d'éviter la perte d'une expertise critique et d'assurer le succès de cette entreprise ambitieuse visant à explorer et à percer les mystères de Vénus.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que VERITAS ?

R : VERITAS, abréviation de Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy, est une mission de la NASA visant à étudier Vénus à l'aide de divers instruments, notamment un imageur radar à synthèse d'ouverture (SAR).

Q : Pourquoi la mission VERITAS a-t-elle été retardée ?

R : Ce retard a été motivé par la nécessité de résoudre des problèmes institutionnels au Jet Propulsion Laboratory (JPL), le centre principal de VERITAS. Le déséquilibre global de la main-d'œuvre et les besoins de financement découlant du retard de la mission Psyché ont également contribué à cette situation.

Q : Quels sont les risques associés au délai prolongé ?

R : Le retard prolongé menace la disponibilité de personnel qualifié et met en danger le développement réussi de l'instrument SAR de VERITAS. Cela crée également des conflits d'horaire avec d'autres missions Vénus et augmente les risques globaux associés au projet.

Q : Quelles mesures ont été prises pour remédier au retard ?

R : Bien qu'un certain financement ait été fourni pour maintenir l'équipe scientifique, il n'y a eu aucun soutien pour le développement de l'ingénierie. Le House Appropriations Committee a recommandé à la NASA de demander un financement suffisant et d'élaborer un profil budgétaire pour garantir que la mission reste sur la bonne voie.

Q : Quelles sont les implications de la mission VERITAS pour l’exploration de Vénus ?

R : VERITAS joue un rôle crucial dans l’avancement de notre compréhension de Vénus, de ses processus géologiques et de son potentiel d’habitabilité. Le succès de la mission apportera des informations précieuses pour l'exploration future et ouvrira potentiellement la voie à des missions plus ambitieuses vers notre planète voisine.