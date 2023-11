Pourrions-nous découvrir des dizaines d’objets interstellaires chaque année avec l’observatoire Rubin ?

Les astronomes attendent avec impatience le prochain télescope Vera Rubin, dont la première lumière est prévue en 2025. Ce télescope au sol, situé en hauteur dans les Andes chiliennes, sera équipé de l'appareil photo numérique le plus puissant au monde : un appareil photo de 3,200 XNUMX mégapixels avec un poisson. -Lentille oculaire. Le projet principal du télescope, le Legacy Survey of Space and Time (LSST), devrait recueillir des données sur des millions d'objets célestes, y compris des objets interstellaires.

Le LSST sera capable de scanner l'intégralité du ciel visible de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits, effectuant des observations répétées d'objets et capturant des données précieuses. Cette richesse d'informations permettra aux astronomes de calculer les positions et les orbites de divers corps célestes, y compris les objets interstellaires qui traversent notre système solaire. La capacité unique du LSST à capturer des objets interstellaires faibles lors de leurs voyages rapides en fait un potentiel révolutionnaire dans l'étude de ces objets.

Dans un article récent publié sur arXiv, les astronomes Dusan Marceta et Darryl Z. Seligman ont estimé que le LSST pourrait potentiellement détecter jusqu'à 70 objets interstellaires chaque année. Ils ont utilisé un outil appelé algorithme Object In Field (OIF) pour simuler les observations LSST et évaluer la détectabilité des objets interstellaires dans différentes conditions. La fourchette de leur estimation vient de la nature incertaine et libre de la population d’objets interstellaires.

L’un des avantages du LSST est sa capacité à atténuer l’effet de « perte de fuite », qui se produit lorsque des objets en mouvement rapide changent de position pendant le temps d’exposition, répartissant ainsi les photons sur plusieurs pixels. Malgré ce défi, les simulations du LSST montrent que les objets interstellaires peuvent toujours être détectés à des vitesses supérieures à celles des populations les plus rapides du système solaire.

