La mission VERITAS de la NASA se prépare à étudier Vénus depuis son orbite

La mission VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) de la NASA devrait être lancée d'ici une décennie pour étudier la surface de Vénus depuis son orbite. Les scientifiques pensent que l'étude de la surface de Vénus peut fournir des informations précieuses sur l'habitabilité et l'évolution des planètes rocheuses. Pour préparer cette mission, l'équipe scientifique internationale VERITAS a récemment mené une campagne de deux semaines en Islande, en utilisant les paysages volcaniques comme analogues de Vénus.

L'Islande a été choisie pour remplacer Vénus en raison de ses similitudes géologiques. L'Islande et Vénus ont toutes deux une activité volcanique, et l'étude du terrain volcanique en Islande peut aider l'équipe VERITAS à comprendre ce que le radar du vaisseau spatial observera sur Vénus. Au cours de la campagne, l'équipe a étudié les dépôts volcaniques, les champs de lave et les régions volcaniques actives d'Islande qui ressemblent à la surface de Vénus. Ils ont collecté des échantillons de roches et effectué des mesures pour étudier la rugosité de la surface et d'autres propriétés des roches.

Pour obtenir des images radar aériennes des lieux étudiés, des vols dirigés par le Centre aérospatial allemand (DLR) ont été effectués au-dessus des paysages islandais. Les données radar collectées depuis les airs seront comparées aux mesures au sol prises par l'équipe scientifique VERITAS. Cette comparaison aidera les scientifiques à mieux comprendre les observations radar qui seront effectuées par le vaisseau spatial en orbite autour de Vénus.

La mission VERITAS utilisera un radar à synthèse d'ouverture et un spectromètre proche infrarouge pour créer des cartes globales 3D de Vénus et distinguer les différents types de roches à sa surface. En étudiant la surface de Vénus depuis l'orbite, les scientifiques espèrent découvrir des indices sur l'intérieur de la planète et mieux comprendre l'évolution des planètes rocheuses comme la Terre.

