L'ISRO indien a déjà configuré sa mission sur Vénus

Le président de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), S Somanath, a annoncé que la mission vers Vénus est déjà configurée, avec des charges utiles développées pour la future mission. S'exprimant à l'Académie nationale indienne des sciences à Delhi, Somanath a souligné l'importance d'explorer Vénus pour répondre aux questions des sciences spatiales.

Vénus, la planète la plus brillante du système solaire, est la plus proche voisine planétaire de la Terre. On l'appelle souvent la jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa densité similaires. Cependant, Vénus possède une atmosphère épaisse avec une pression atmosphérique 100 fois supérieure à celle de la Terre et remplie d'acides. La surface de Vénus est en grande partie inconnue et comprendre ses caractéristiques est vital.

Somanath a souligné que la Terre elle-même pourrait potentiellement se transformer en une planète comme Vénus dans un avenir lointain. L'exploration de Vénus fournit des informations précieuses sur l'évolution possible de l'environnement et de l'habitabilité de la Terre.

Les missions récentes vers Vénus incluent Venus Express de l'ESA et Akatsuki Venus Climate Orbiter du Japon. La sonde solaire Parker de la NASA a également effectué plusieurs survols de Vénus, capturant des images en lumière visible de la surface de la planète.

L'ISRO, connu pour ses réalisations impressionnantes dans les domaines de la technologie et de l'exploration spatiales, a contribué de manière significative à l'ascension de l'Inde en tant que leader mondial. L'organisation a lancé avec succès des missions comme Chandrayaan pour l'exploration lunaire, la mission Mars Orbiter (Mangalyaan) et AstroSat, la première poursuite astronomique dédiée en Inde.

En configurant une mission vers Vénus, l'ISRO continue de repousser les limites de l'exploration spatiale et d'approfondir notre compréhension du système solaire.

