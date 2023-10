Vénus est-elle orageuse ?

Une étude récente utilisant les données d'une sonde de la NASA a mis en lumière le débat de longue date sur la foudre sur Vénus. Depuis les années 1970, les astronomes se demandent si cette planète orageuse subit de fréquents éclairs. Désormais, en utilisant les données collectées par la sonde solaire Parker lors de ses survols de Vénus, les chercheurs ont découvert que les ondes sifflantes détectées sur la planète se déplaçaient dans la direction opposée à ce que l'on pensait auparavant.

En 1978, la sonde spatiale Pioneer Venus a observé des « ondes sifflantes » émanant de l'atmosphère de Vénus, phénomène courant provoqué par la foudre sur Terre. Cela a conduit à spéculer que les vagues sur Vénus pourraient être le résultat d'éclairs, ce qui suggère que Vénus subit beaucoup plus d'éclairs que la Terre. Cependant, les données collectées par la sonde solaire Parker ont révélé que les ondes se déplaçaient en réalité vers le bas vers la planète plutôt que vers l'espace. Cette découverte inattendue a soulevé des questions sur la nature de ces ondes et leur lien avec la foudre.

Bien que cette découverte n’exclue pas complètement la possibilité d’éclairs sur Vénus, elle remet en question la croyance selon laquelle Vénus est soumise à sept fois plus d’éclairs que la Terre. D'autres données seront recueillies lors des futurs survols de Vénus par la sonde solaire Parker afin d'étudier plus en détail ces ondes sifflantes et de déterminer leur véritable cause. Le dernier passage de la sonde en novembre 2024 permettra aux chercheurs de voir de plus près Vénus et de mieux comprendre ses phénomènes atmosphériques.

Vénus, souvent appelée la jumelle de la Terre en raison de sa taille similaire, est connue pour ses températures extrêmes et son environnement inhospitalier. La surface de la planète est recouverte d'épais nuages ​​jaunes d'acide sulfurique, ce qui rend impossible la visite des humains. Cependant, les recherches et missions en cours comme la sonde solaire Parker continuent de révéler des informations sur cette planète mystérieuse.

