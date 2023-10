Vénus : une nouvelle étude remet en question les croyances existantes sur l'activité de la foudre

By

Les scientifiques débattent depuis longtemps de l’apparition d’éclairs sur Vénus, une planète connue pour son environnement hostile et son atmosphère irrespirable. Cependant, une étude récente menée par des physiciens spatiaux de l’Université du Colorado à Boulder fournit des preuves irréfutables que la foudre n’est peut-être pas aussi courante sur Vénus qu’on le pensait auparavant.

Vénus, la planète voisine la plus proche de la Terre, se caractérise par son atmosphère dense et riche en dioxyde de carbone, ce qui entraîne un effet de serre incontrôlable. Avec des températures atteignant 900 degrés Fahrenheit et des pressions atmosphériques écrasantes, les conditions extrêmes de la planète ont rendu impossible la survie d'un vaisseau spatial à sa surface pendant de longues périodes.

Les chercheurs ont utilisé la sonde solaire Parker de la NASA, initialement conçue pour étudier la couronne solaire et le vent solaire, pour étudier Vénus. Lors d’un survol en février 2021, la sonde a détecté des dizaines d’« ondes sifflantes », des impulsions d’énergie fréquemment associées aux éclairs sur Terre.

Cependant, l'analyse de l'équipe suggère que ces ondes sifflantes pourraient ne pas provenir de la foudre, mais plutôt de perturbations dans les faibles champs magnétiques entourant Vénus. Cette découverte concorde avec une étude précédente réalisée en 2021 qui n’avait pas réussi à détecter les ondes radio générées par les éclairs sur Vénus.

Les chercheurs ont remarqué une configuration inhabituelle dans les ondes sifflantes de Vénus, indiquant qu'elles se déplaçaient vers le bas vers la planète, contrairement à la propagation vers l'extérieur attendue d'un orage. L’équipe soupçonne que ces ondes pourraient être le résultat d’une reconnexion magnétique, un phénomène dans lequel les lignes de champ magnétique torsadées entourant Vénus se séparent et se reconnectent de manière explosive.

Des données supplémentaires sont nécessaires pour exclure définitivement la foudre comme cause de ces ondes sifflantes. Les chercheurs prévoient de recueillir davantage d'informations lors du dernier passage de la sonde solaire Parker près de Vénus en novembre 2024, où elle descendra à moins de 250 milles au-dessus de la surface de la planète.

Cette étude remet en question l’hypothèse de longue date selon laquelle Vénus subit des éclairs sept fois plus fréquemment que la Terre. Alors que notre compréhension de cette planète énigmatique continue d’évoluer, les scientifiques sont impatients de percer les mystères de son environnement extrême et de mieux comprendre les complexités de notre système solaire.

