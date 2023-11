De nouvelles informations sur l’atmosphère de Vénus suscitent l’enthousiasme pour l’exploration spatiale future

Les scientifiques ont récemment fait une découverte révolutionnaire sur l'atmosphère diurne de Vénus, apportant un nouvel éclairage sur la dynamique de la planète et ouvrant des possibilités pour une future exploration spatiale. À l’aide des données de l’Observatoire stratosphérique d’astronomie infrarouge (SOFIA), des chercheurs dirigés par le physicien Heinz-Wilhelm Hubers du Centre aérospatial allemand (DLR) ont découvert de l’oxygène atomique à 17 endroits différents sur Vénus. Cette découverte a fourni des données de recherche inexploitées pour une exploration plus approfondie de Vénus, souvent appelée « la jumelle maléfique de la Terre ».

L'équipe a collecté des données sur trois vols de SOFIA, qui ont volé haut dans l'atmosphère terrestre pour étudier Vénus. En capturant des images du côté jour et du côté nuit, ainsi que dans la région de transition entre les deux, connue sous le nom de terminateur, les chercheurs ont pu détecter l'oxygène atomique dans les 17 emplacements. Il est intéressant de noter que la concentration la plus élevée d’oxygène atomique a été trouvée à une altitude d’environ 100 km (62 miles), entre deux modèles de circulation atmosphérique dominants sur Vénus.

Vénus, souvent comparée à la Terre en raison de sa taille similaire, possède une atmosphère très différente. Avec des nuages ​​​​de dioxyde de carbone nocifs et des températures de surface extrêmes atteignant environ 464°C (867°F), Vénus pose des défis importants pour une éventuelle exploration humaine. Cependant, comprendre la composition et la dynamique de son atmosphère est crucial pour les missions futures.

La découverte de l'oxygène atomique dans l'atmosphère diurne de Vénus fournit des informations précieuses sur la manière dont la planète utilise cet élément. Il se lie rapidement aux particules de monoxyde de carbone et se recombine en dioxyde de carbone. Bien que ce processus soit connu depuis un certain temps, cette étude marque la première fois que de l’oxygène atomique est observé du côté jour de Vénus.

Cette découverte révolutionnaire a suscité l’enthousiasme des agences spatiales, telles que la NASA, concernant d’éventuels projets et missions spatiaux. Le projet MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) de la NASA, qui extrait l'oxygène de l'environnement, pourrait trouver des applications sur Vénus grâce aux sources d'oxygène récemment découvertes. De même, des chercheurs de l’Université de Surrey ont développé une peinture qui capte le dioxyde de carbone et le transforme en oxygène, rendant potentiellement la planète rouge habitable.

En conclusion, la présence d’oxygène atomique dans l’atmosphère de Vénus a fourni des données de recherche précieuses et a ouvert de nouvelles possibilités pour l’exploration spatiale future. D'autres études et observations approfondiront notre compréhension de l'atmosphère de Vénus et soutiendront le développement de technologies avancées pour les astronautes, leur permettant d'explorer et potentiellement même d'habiter cette planète fascinante.