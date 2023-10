Enquête sur le changement climatique et les rayonnements dans l'espace : la mission PRETTY CubeSat

Le PRETTY CubeSat, de la taille d'une boîte à chaussures, qui sera lancé sur le prochain lanceur européen Vega, vise à collecter des informations environnementales précieuses en utilisant les signaux radio réfléchis par les satellites du système mondial de navigation par satellite (GNSS). PRETTY, abréviation de Passive REflecTometry and dosimeTrY, recevra les signaux des satellites GNSS visibles juste au-dessus et comparera les signaux pour obtenir des mesures de glace et de hauteur de mer avec une grande précision. Ces données contribueront à une meilleure compréhension des taux de changement climatique. En outre, PRETTY suivra également l’exposition aux radiations à l’aide d’un dosimètre miniaturisé, ce qui contribuera à garantir la fiabilité et la durabilité des futurs petits satellites.

Contrairement aux missions de réflectométrie précédentes qui regardaient directement la surface de la Terre, PRETTY observera sous un angle peu profond. Cette approche innovante permet d'obtenir une surface de la mer plus lisse et des signaux réfléchis plus cohérents. De plus, PRETTY utilisera pour la première fois une nouvelle fréquence GNSS, E5/L5. Il a été prouvé que cette bande de fréquences offre une précision supérieure lors des tests au sol. La mission intègre également une technologie de formation de faisceaux, permettant à la charge utile de suivre simultanément les signaux directs et réfléchis.

La mission PRETTY CubeSat a été développée par un consortium entièrement autrichien, avec Beyond Gravity Austria comme maître d'œuvre pour la charge utile de réflectométrie, les laboratoires Seibersdorf fournissant une charge utile de dosimètre de rayonnement et l'université technique de Graz servant d'intégrateur et d'opérateur global du système. Le vaisseau spatial sera capable d'effectuer des calculs intensifs grâce à son cœur de traitement, qui fonctionne en combinaison avec des antennes patch et une radio dérivée d'un logiciel.

Pretty prévoit de mener deux sessions d'observation par jour, chacune d'une durée maximale d'une demi-heure, en raison de la forte demande informatique de la mission. Les données collectées seront utilisées par un consortium scientifique coordonné par l'Université norvégienne des sciences et technologies. Les zones d'observation les plus attendues sont les pôles, car ils devraient connaître les changements de hauteur de surface les plus importants au cours de la durée de vie prévue d'un an de la mission.

Sources:

– Article original : « Test de la réflectométrie « inclinée » » – TU Graz (https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/prett%C3%AD -tests-réflectométrie-inclinaison/)

– Définitions :

GNSS : système mondial de navigation par satellite

CubeSat : type de satellite miniaturisé caractérisé par sa forme cubique standard de 10 cm

Altimétrie : mesure de la hauteur au-dessus d'un point de référence fixe

Diffusion : technique de télédétection utilisée pour mesurer les propriétés de la surface de la Terre à partir de signaux réfléchis ou diffusés.