Les CubeSats espagnols ANSER voleront en formation et imageront les eaux ibériques

Les ANSER CubeSats espagnols, développés par l'Institut espagnol de technologie aérospatiale (INTA), seront bientôt lancés sur le vol européen Vega. Ces trois satellites de la taille d'une boîte à chaussures, connus sous le nom de Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER), fonctionneront ensemble comme un cluster, orbitant à environ 500 km d'altitude et maintenant leur formation à une distance optimale de 10 km les uns des autres. Ils ne disposent pas de systèmes de propulsion embarqués mais contrôlent plutôt leurs positions relatives en utilisant des volets en forme d'ailes pour surfer sur le flux d'air au sommet de l'atmosphère terrestre. Les volets peuvent être déployés pour faire glisser les satellites vers le bas ou les soulever vers le haut et sur le côté.

La mission ANSER s'inspire des oiseaux volant en formation, l'un des CubeSats servant de leader et assurant les communications avec le sol. Le satellite leader est connecté aux deux autres satellites via des liaisons inter-satellites. L'objectif principal des observations conjointes de l'ANSER est la qualité des lacs et réservoirs ibériques intérieurs, ainsi que des masses d'eau comparables dans le monde entier. Les satellites sont équipés d'un imageur hyperspectral nommé CINCLUS, composé de quatre spectromètres et de caméras panchromatiques. Ces capteurs donnent un aperçu du contenu en suspension des plans d’eau, notamment des niveaux de pollution et de la présence de micro-organismes nuisibles.

Les CubeSats et les nanosatellites sont devenus des engins spatiaux très appréciés ces dernières années en raison de leurs délais de développement courts, de leurs faibles coûts et de leurs fonctionnalités améliorées. Cependant, leurs performances opérationnelles peuvent encore être difficiles en raison de limitations telles que la puissance disponible, la couverture au sol et la résolution. L'utilisation de systèmes distribués, tels que les clusters et les constellations, ainsi que la miniaturisation, sont à l'étude pour surmonter ces limitations.

La durée de vie opérationnelle d'un cluster ANSER sera limitée à deux ou trois ans, mais l'approche de plate-forme fractionnée permet l'ajout de CubeSats de remplacement et des mises à niveau matérielles en orbite. Cela garantit que la mission globale peut se poursuivre sans interruption. La mission ANSER a été sélectionnée pour un vol dans le cadre du programme de démonstration/validation en orbite de la Commission européenne, qui soutient les premiers tests orbitaux de nouvelles technologies.

Source : Agence spatiale européenne