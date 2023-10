Le lancement réussi de la fusée Vega transporte des satellites d'observation de la Terre et météorologiques

Hier, le 23e vol Vega a lancé avec succès deux satellites principaux en orbite terrestre. Les principaux satellites comprennent le satellite d'observation de la Terre THEOS-2 et le satellite météorologique Triton. THEOS-2 est le satellite d'observation thaïlandais conçu pour fournir des informations sur les ressources en eau, la météo et l'utilisation des terres à des fins de planification et de gestion. Triton, anciennement connu sous le nom de FORMOSAT-7R, est un satellite de l'Agence spatiale taïwanaise (TASA) qui collectera des signaux de la surface de la mer pour déterminer le champ de vent au-dessus des océans, facilitant ainsi la prévision de l'intensité des typhons.

Ces satellites ont été lancés sur une orbite héliosynchrone, ce qui signifie qu’ils passeront au-dessus du même endroit sur Terre à la même heure chaque jour. Ils subissent actuellement des contrôles opérationnels et commenceront bientôt à fournir des données précieuses.

En plus des deux satellites principaux, la fusée Vega a également mis en orbite dix satellites secondaires plus petits. Il a été confirmé que huit sur dix étaient correctement séparés, la confirmation des deux derniers étant toujours en attente. Certaines des missions secondaires incluent le Proba-V Companion CubeSat, qui observera la végétation et la couverture terrestre mondiales, et le PRETTY (Passive REflecTomeTry and dosimetry) CubeSat, conçu pour mesurer la glace de mer à l'aide des signaux du système de navigation mondial.

Une autre mission importante est l'ESTCube-2, un satellite estonien de la taille d'une boîte à chaussures qui étudiera la végétation estonienne et testera une attache « e-sail ». Cette attache, constituée d'aluminium entrelacé, sera déployée pour freiner l'orbite du CubeSat et accélérer sa fin de vie, contribuant ainsi à l'atténuation des débris spatiaux.

De plus, trois CubeSats appelés ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research) fonctionneront ensemble comme un seul satellite. Ces satellites maintiendront une formation à environ 10 km les uns des autres et utiliseront des volets et des traces d'air atmosphérique pour contrôler leurs positions. Ce groupe de satellites fournira des informations précieuses sur les masses d’eau de la Terre, notamment sur les niveaux de pollution et la présence de micro-organismes nuisibles.

Le lancement réussi de la fusée Vega démontre les capacités polyvalentes de ce lanceur spécialisé dans le placement de satellites de taille moyenne sur des orbites polaires terrestres basses. Il contribue aux progrès de la recherche scientifique et de l’observation de la Terre, rendant l’espace plus accessible à diverses fins.

Source : Agence spatiale européenne