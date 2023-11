La mission TESS de la NASA valide de nouvelles exoplanètes super-Terres à l'aide d'outils statistiques

Le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA continue de faire des découvertes remarquables dans sa quête pour détecter les exoplanètes en orbite autour d'étoiles brillantes. À ce jour, TESS a identifié environ 400 exoplanètes en transit, et 6000 XNUMX autres candidates sont en attente de validation. Dans un projet récent intitulé Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools (VaTEST), les chercheurs ont réussi à valider huit super-Terres potentielles en utilisant une combinaison de données de télescopes au sol, d'imagerie haute résolution et d'outils de validation statistique.

Les exoplanètes validées, désignées TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b et TOI-5799b, ont une taille allant de 1.42 rayons terrestres à 1.83 rayons terrestres. Ces découvertes contribuent à notre compréhension de la diversité et des caractéristiques des exoplanètes au-delà de notre propre système solaire.

En plus de la validation, les chercheurs ont également étudié les spectres de transmission synthétiques de ces exoplanètes à l’aide du télescope spatial Hubble (HST) et du télescope spatial James Webb (JWST). En utilisant les outils PLATON et PandExo, ils ont pu mieux comprendre les compositions atmosphériques de ces super-Terres. Notamment, six des exoplanètes validées se situent dans la région des « planètes clés », ce qui les rend particulièrement intéressantes pour une étude plus approfondie.

Alors que nous continuons à explorer l’univers et à découvrir davantage d’exoplanètes, la compréhension des étapes d’évolution entre la Terre et Neptune devient de plus en plus importante. Ces super-Terres nouvellement validées fournissent des données précieuses pour étudier la transition de petites planètes rocheuses vers de plus grandes géantes gazeuses.

La prochaine étape dans l’étude de ces exoplanètes consiste à obtenir des mesures de masse à vitesse radiale, ce qui améliorera encore notre connaissance de leur composition et de leurs caractéristiques. Les efforts combinés de la mission TESS de la NASA, d'outils de validation statistique comme TRICERATOPS et d'instruments astronomiques avancés facilitent des progrès significatifs dans la recherche sur les exoplanètes et dans notre compréhension du cosmos au sens large.

QFP

1. Combien d’exoplanètes en transit TESS a-t-il identifié jusqu’à présent ?

TESS a identifié à ce jour environ 400 exoplanètes en transit.

2. Comment les super-Terres ont-elles été validées ?

Les super-Terres ont été validées à l’aide d’une combinaison de données de télescopes au sol, d’imagerie à haute résolution et d’outils de validation statistique.

3. Quelles sont les désignations des exoplanètes validées ?

Les exoplanètes validées sont désignées TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b et TOI-5799b.

4. Quels outils ont été utilisés pour étudier les spectres de transmission synthétiques des exoplanètes validées ?

Les spectres de transmission synthétiques des exoplanètes validées ont été étudiés à l'aide des outils PLATON et PandExo.

5. Pourquoi ces super-Terres sont-elles particulièrement intéressantes à étudier ?

Six des exoplanètes validées appartiennent à la région des « planètes clés », ce qui les rend particulièrement intéressantes pour une étude plus approfondie.

Sources:

– [Mission TESS de la NASA](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)

– [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)

– [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)