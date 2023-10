Processus de deutération dans les régions de formation d'étoiles de masse élevée

Dans cette étude, des spectres et des cartes de diverses lignées moléculaires ont été utilisés pour étudier les processus de deutération dans cinq régions de formation d'étoiles de masse élevée. Les observations ont été réalisées à l’aide du télescope IRAM-30m et les isotopologues hydrogénés des molécules cibles ont également été examinés. L’objectif principal était d’examiner les rapports deutérium/hydrogène (D/H) dans ces régions.

La température du gaz a été estimée à partir de diverses données d'observation, notamment les raies CH3CCH observées avec le télescope IRAM-30m et les raies NH3 observées avec le radiotélescope de 100 m d'Effelsberg. De plus, les rapports d'intensité intégrés de certaines lignées moléculaires et de leurs principaux isotopologues ont été utilisés pour estimer la température. Un modèle de transfert radiatif non LTE avec RADEX a été appliqué pour estimer la densité des gaz et les densités des colonnes moléculaires.

Les rapports D/H varient de 0.001 à 0.05 pour DCO+, de 0.001 à 0.02 pour DCN, de 0.001 à 0.05 pour DNC et de 0.02 à 0.4 pour NH2D. Ces rapports diminuent avec l'augmentation de la température dans la plage de 20 à 40 K et ne présentent que de légères variations à des densités d'environ 10^4 à 10^6 cm^-3. La fraction deutérium de N2H+ s'est avérée être de 0.008 à 0.1 à des températures comprises entre 20 et 25K et à une densité d'environ 10^5 cm^-3.

Les abondances relatives de DCO+, DNC, N2D+ et NH2D ont également été estimées et se situent à environ 10^-11 à 10^-9, 10^-11 à 10^-10, 10^-10 à 10^-8, respectivement. . Ces abondances relatives ont diminué avec l'augmentation de la température. Cependant, le rapport DCN/H2 est resté presque constant à environ 10^-10. Les résultats de cette étude concordent avec les prédictions des modèles chimiques, même si des écarts ont été observés dans certains cas.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur les processus de deutération dans les régions de formation d'étoiles de masse élevée et contribue à notre compréhension de l'évolution chimique de ces régions. Des études plus approfondies dans ce domaine permettront d'affiner les modèles et de comprendre les complexités de la formation des étoiles.