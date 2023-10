Explorer le disque de débris chaotiques de RZ Piscium

By

À l'aide des télescopes spatiaux Spitzer et WISE de la NASA, une équipe d'astronomes a exploré les détails complexes de la célèbre étoile variable RZ Piscium et de son disque de débris qui l'entoure. Publiée sur le serveur de pré-impression arXiv, l'étude dévoile un disque compact et hautement perturbé qui fournit de nouveaux aperçus sur l'évolution de l'étoile.

RZ Piscium, située à environ 600 années-lumière dans la constellation des Poissons, appartient à la classe d'étoiles variables UX Orionis. Les astronomes estiment son âge entre 30 et 50 millions d'années. Au cours des cinq dernières décennies, RZ Piscium a présenté des creux optiques irréguliers, indiquant la présence d'une quantité substantielle de gaz et de poussières en orbite autour de lui.

Des observations antérieures ont révélé l'existence d'un disque de poussière circumstellaire entourant RZ Piscium, ainsi qu'un compagnon nain rouge. L'équipe dirigée par Kate Su du Steward Observatory de Tucson, en Arizona, a cherché à analyser la nature et les propriétés de ce disque. En examinant les données de surveillance pluriannuelles de Spitzer et WISE, ils se sont concentrés sur la variabilité infrarouge à court et à long terme du disque.

Les résultats indiquent que le disque de RZ Piscium est proche de la tranche et très perturbé. Son rayon intérieur est estimé à 0.1 UA, tandis que son rayon extérieur s'étend jusqu'à 12 UA. Le disque a une masse de poussière comprise entre 0.0064 et 0.04 masse terrestre, avec une quantité négligeable de monoxyde de carbone. En conséquence, cela suggère que le disque de RZ Piscium est pauvre en gaz et est passé du stade protoplanétaire riche en gaz.

Une découverte remarquable est la variation hebdomadaire des émissions de débris à l’intérieur du disque, la plus longue période stable pouvant aller jusqu’à deux semaines. Cela suggère que RZ Piscium a rencontré une activité collisionnelle intense, potentiellement équivalente à la destruction d'un astéroïde de 90 kilomètres de large chaque année. Les chercheurs suggèrent que ce comportement chaotique pourrait être une conséquence d'une migration planétaire ou d'une dispersion planète-planète, éventuellement déclenchée par des planètes géantes récemment formées ou par l'influence du compagnon de faible masse de RZ Piscium.

Cette étude fascinante met en valeur la complexité du disque de débris d'une étoile variable et fournit des informations précieuses sur les processus dynamiques qui façonnent ces systèmes. Des recherches plus approfondies affineront sans aucun doute notre compréhension du parcours évolutif de RZ Piscium et mettront en lumière les mécanismes à l’origine de la formation et de l’évolution d’autres disques circumstellaires à travers l’univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que RZ Piscium ?

RZ Piscium est une étoile variable située dans la constellation des Poissons. Elle appartient à la classe d'étoiles variables UX Orionis, connue pour ses pendages optiques irréguliers.

2. À quelle distance se trouve RZ Piscium ?

RZ Piscium est à environ 600 années-lumière de la Terre.

3. Qu'a révélé l'étude sur le disque de débris de RZ Piscium ?

L'étude a révélé que le disque de débris de RZ Piscium est compact et très perturbé. Il a un rayon intérieur de 0.1 UA et un rayon extérieur de 12 UA. Le disque est pauvre en gaz, ce qui suggère qu’il a évolué à partir d’un stade de disque protoplanétaire riche en gaz.

4. Qu'est-ce qui cause la variation hebdomadaire des émissions de débris à l'intérieur du disque ?

Les chercheurs proposent que l’intense activité collisionnelle au sein du disque, entraînant des variations hebdomadaires, pourrait être due à la migration planétaire ou à la diffusion planète-planète. Cette activité peut être influencée par la présence de planètes géantes récemment formées ou du compagnon de faible masse de RZ Piscium.

5. Que pouvons-nous apprendre de l'étude du disque de débris de RZ Piscium ?

L'étude du disque de débris de RZ Piscium donne un aperçu des processus complexes qui façonnent ces systèmes. Il nous aide à affiner notre compréhension de la formation des étoiles et des planètes, ainsi que de l’évolution des disques circumstellaires à travers l’univers.