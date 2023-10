Varda Space Industries sécurise un site d'atterrissage en Australie pour ses futures missions spatiales

By

Varda Space Industries, une startup basée en Californie et axée sur la recherche et la fabrication pharmaceutiques dans l'espace, a conclu un accord avec Southern Launch, un opérateur privé en Australie, pour les futurs atterrissages de vaisseaux spatiaux. Cela survient après que le gouvernement américain a refusé d'approuver la rentrée de la première mission expérimentale de Varda transportant des produits pharmaceutiques fabriqués en orbite. La Federal Aviation Administration (FAA) et l'US Air Force n'ont pas autorisé le vaisseau spatial de Varda à atterrir sur un terrain d'essai militaire dans l'Utah pour des raisons de sécurité.

Varda prévoit d'effectuer des missions régulières en orbite terrestre basse pour faciliter les expériences de recherche pharmaceutique et fabriquer des médicaments en microgravité. La société a obtenu un financement en capital-risque et lance une première série de quatre missions de test pour développer les technologies nécessaires. Au cours de ces missions, Varda a réussi à faire croître des cristaux de ritonavir, un médicament contre le VIH, à l'intérieur de son vaisseau spatial.

Pour faciliter les missions futures, Varda a donné la priorité à la recherche de plusieurs sites d'atterrissage. L'accord avec Southern Launch permet à la deuxième mission de Varda, prévue pour la mi-2024, de rentrer et d'atterrir sur le champ d'essai éloigné de Koonibba en Australie. Cependant, Varda souligne qu'elle envisage toujours de rentrer régulièrement aux États-Unis.

Delian Asparouhov, président et co-fondateur de Varda, souligne l'importance d'avoir des options de rentrée, similaires à la façon dont les sociétés de lancement utilisent différentes rampes de lancement et ports spatiaux. La gamme de tests Koonibba, située en Australie-Méridionale, propose une gamme dédiée à la rentrée dans l'espace commercial. Southern Launch, qui exploite le polygone d'essai, a accueilli plusieurs lancements de fusées suborbitales ces dernières années.

Afin de mener de futures missions spatiales et opérations de rentrée en Australie, Varda devra obtenir une licence de réentrée commerciale auprès de la FAA. Asparouhov prévoit qu'il sera plus facile d'obtenir l'approbation de la FAA et des régulateurs australiens pour réintégrer le champ d'essai de Koonibba par rapport à la demande précédente pour le champ d'essai militaire de l'Utah.

