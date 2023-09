Les capteurs de détection de rayonnement Varadis VT06 obtiennent la certification de la NASA

By

Varadis, le principal fournisseur de capteurs de détection de rayonnement à haute énergie, est ravi d'annoncer que son VT06 RADFET (Radiation Sensing Field Effect Transistor) a obtenu la certification en tant que pièce blindée NASA EEE-INST-002 S1 niveau 3. Cette certification signifie que les capteurs Varadis ont passé des tests rigoureux et sont adaptés à la détection des rayonnements dans l'espace.

Le processus de sélection de niveau 3 de la NASA évalue les performances et l'adéquation des composants électroniques aux applications spatiales. Les capteurs Varadis répondent avec succès à ces critères et ont été reconnus comme un choix fiable pour la dosimétrie des rayonnements.

Le PDG de Varadis, Brad Wrigley, a exprimé sa fierté de cette certification, déclarant : « Grâce au processus de sélection de niveau 3 de la NASA, les performances et l'adéquation des capteurs Varadis pour la détection des rayonnements dans l'espace ont une fois de plus été testées et ont réussi avec brio. »

Le Varadis VT06 RADFET est connu pour sa capacité à mesurer avec précision des doses importantes de rayonnements ionisants absorbés sans nécessiter d'énergie. Il peut mesurer jusqu'à 10 kGy/1 Mrad. Grâce à cette capacité, les capteurs de détection de rayonnement Varadis sont déjà utilisés sur la Station spatiale internationale et sur de nombreux satellites d'agences.

Outre les applications spatiales, les capteurs de détection de rayonnement Varadis sont utilisés dans diverses industries telles que la médecine, la sécurité, la sécurité publique et la recherche en physique. Les capteurs sont conçus pour fournir des mesures précises et fiables des niveaux de rayonnement.

Varadis jouit d'une forte présence sur le marché mondial et fournit des RADFET à des organisations renommées. Les capteurs de l'entreprise sont utilisés non seulement dans les missions spatiales, mais également lors de procédures de radiothérapie et au Grand collisionneur de hadrons du CERN pour mesurer les niveaux de rayonnement.

L'obtention par Varadis de la certification NASA témoigne de son engagement à fournir des capteurs de détection de rayonnement de haute qualité. Leur vaste expérience dans le domaine de la surveillance des rayonnements les positionne comme un fournisseur fiable et fiable.

