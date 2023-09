L'astéroïde Bennu et son impact potentiel sur Terre

By

Un casting de stars a peut-être popularisé la menace d'un astéroïde anéantissant toute vie sur Terre dans le film « Don't Look Up », mais en réalité, il y a un astéroïde potentiellement mortel qui se précipite actuellement vers notre planète. L'astéroïde Bennu, découvert en 2009, pourrait causer de graves dommages à la Terre s'il venait à entrer en contact.

Même si les habitants n'ont pas à s'inquiéter de l'impact de l'astéroïde au cours de leur vie, les générations futures pourraient devoir s'inquiéter. La prochaine date d'impact potentielle de l'astéroïde Bennu est le 24 septembre 2182. Cependant, les chances qu'il entre réellement en collision avec la Terre sont assez minces. Mais cela n’a pas empêché la NASA de lancer une mission à Bennu en 2020 pour collecter des échantillons. La sonde spatiale OSIRIS-REx reviendra sur Terre le dimanche 24 septembre avec des découvertes interplanétaires.

Bennu est une cible particulièrement intéressante pour les scientifiques car elle est restée pratiquement inchangée depuis la formation du système solaire il y a 4.6 milliards d'années. Il rate généralement la Terre, mais son orbite chevauche la nôtre tous les six ans.

Cependant, malgré son potentiel d’effets dévastateurs, l’astéroïde Bennu ne répond pas aux critères d’un « tueur de planète ». Selon la NASA, toute roche spatiale de plus de 1 à 2 km est considérée comme ayant des effets globaux. Bennu ne répond pas à cette exigence de taille. Il est classé comme « astéroïde potentiellement dangereux » en raison de sa longueur de plus de 130 mètres et de sa proximité avec l'orbite terrestre.

L'impact de Bennu sur Terre dépend de plusieurs facteurs, dont les 157 points d'impact terrestre possibles et leurs probabilités respectives. Bien que la probabilité d'impact la plus élevée soit le 24 septembre 2182, il y a 99.963 % de chances que l'astéroïde rate la Terre.

Si Bennu devait avoir un impact, cela pourrait causer de gros dégâts aux environs. L’énergie libérée serait plus de 20 fois supérieure à celle de la Tsar Bomba, l’arme nucléaire la plus puissante jamais testée.

Pour l'instant, la trajectoire de Bennu ne constitue pas une menace immédiate pour la Terre, et les personnes intéressées à l'observer auraient besoin d'un équipement adéquat tel qu'un télescope de taille décente.

Il est important de noter que la mission en cours de la NASA sur Bennu fournira à l’avenir de nouvelles informations sur cet astéroïde potentiellement dangereux.

