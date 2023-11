Nouvelles informations sur un phénomène viral surprenant

By

Des chercheurs de l’Université du Maryland, dans le comté de Baltimore, ont fait une découverte sans précédent dans le monde des virus. À l’aide d’un microscope électronique à transmission, ils ont observé un virus accroché au cou d’un autre virus, mettant en évidence un nouveau phénomène qui n’avait jamais été documenté auparavant.

Traditionnellement, on sait que les virus satellites s’appuient sur leurs organismes hôtes et sur un virus « auxiliaire » pour se répliquer dans les cellules. Cependant, ces deux types de virus ne devraient rester en proximité étroite que pendant une courte période. La découverte récente remet en question cette hypothèse, car elle présente le tout premier cas d’un virus satellite s’attachant à un virus auxiliaire.

L'équipe de chercheurs, comprenant des collègues de l'Université de Washington, a publié ses résultats dans le Journal of the International Society of Microbial Ecology. L’étude se concentre sur un bactériophage satellite, qui est un virus qui infecte les cellules bactériennes. Étonnamment, le virus satellite a montré un attachement constant au cou du bactériophage auxiliaire.

Les bactériophages, également appelés phages, sont des organismes incroyablement abondants sur Terre, on en trouve des millions dans seulement un gramme de sol. Les images capturées par Tagide deCarvalho, directeur adjoint du Collège des sciences naturelles et mathématiques de l'Université du Maryland, ont révélé que 80 % des bactériophages auxiliaires avaient des virus satellites attachés à leur cou. Certains des assistants restants présentaient des vrilles laissées par des virus satellites, semblables à des « marques de morsure ».

Selon les chercheurs, la plupart des virus satellites possèdent un gène particulier qui leur permet de s'intégrer au matériel génétique d'une cellule après y être entré. Cette intégration permet au virus satellite de se reproduire chaque fois qu’une cellule auxiliaire entre par la suite. À mesure que la cellule hôte se divise, elle copie à la fois son propre ADN et celui du satellite.

Les scientifiques émettent l’hypothèse que le petit virus, connu sous le nom de MiniFlayer, a perdu la capacité de s’auto-répliquer à l’intérieur des cellules dans le cadre de son processus évolutif. Au lieu de cela, il a développé une solution de contournement parasitaire intelligente. MiniFlayer s'accroche à un autre virus, nommé MindFlayer, en s'attachant à son cou. Lorsqu'ils pénètrent ensemble dans les cellules, MiniFlayer utilise la machinerie génétique de son compagnon pour proliférer.

Ce comportement imprévu du virus a intrigué les chercheurs, les incitant à approfondir leurs recherches sur le processus d’attachement et à évaluer la prévalence de ce phénomène. Ivan Erill, professeur de sciences biologiques et auteur principal de la recherche, a souligné l'importance de la découverte, déclarant : « Personne n'avait prévu qu'ils feraient quelque chose comme ça. »

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un virus satellite ?

R : Un virus satellite est un type de virus qui dépend d’un organisme hôte et d’un virus « auxiliaire » pour se répliquer dans les cellules.

Q : Que sont les bactériophages ?

R : Les bactériophages, également appelés phages, sont des organismes abondants qui infectent et se reproduisent dans les cellules bactériennes.

Q : Quel est le rôle du virus satellite dans ce phénomène ?

R : Le virus satellite s’attache à un virus auxiliaire et utilise sa machinerie génétique pour se répliquer.

Q : Dans quelle mesure ce phénomène est-il courant ?

R : Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer la prévalence de ce phénomène et son apparition dans d’autres systèmes viraux.

Q : Comment les chercheurs ont-ils découvert ce phénomène ?

R : La découverte du virus satellite était accidentelle. Tout en isolant les bactériophages des échantillons environnementaux, l’équipe de recherche a reçu un échantillon contaminé contenant du MiniFlayer, ce qui a conduit à leur découverte remarquable.