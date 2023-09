Nouveau mécanisme découvert dans le processus d’empreinte génomique

By

Les scientifiques de l’Institut Van Andel ont réalisé une avancée significative dans la compréhension du mécanisme à l’origine de l’empreinte génomique. Dans l'empreinte génomique, certains gènes d'un parent sont désactivés tandis que les copies de l'autre parent restent actives. Ce processus est vital pour le bon développement et la santé, et des anomalies de l'empreinte ont été associées à diverses maladies, notamment le syndrome de Silver-Russell, les cancers et le diabète.

L'étude, publiée dans la revue Science Advances, s'est concentrée sur la région de contrôle de l'empreinte de l'ADN qui régule le gène Igf2. Les chercheurs ont découvert qu’un processus spécifique basé sur l’ARN régit la méthylation de cette région dans l’ADN hérité du père. La méthylation fait référence à l'ajout de groupes méthyle aux gènes, ce qui aide à déterminer quelle copie parentale d'un gène est exprimée dans la progéniture.

Les résultats apportent un nouvel éclairage sur les facteurs impliqués dans l’établissement de l’empreinte et expliquent pourquoi elle diffère entre les pères et les mères. Ce mécanisme d'ARN joue un rôle crucial dans l'annotation épigénétique de l'ADN, où des marqueurs chimiques appelés groupes méthyle sont ajoutés à certains gènes pour réguler leur activité sans altérer la séquence d'ADN elle-même.

Les recherches de l'équipe suggèrent que ce processus basé sur l'ARN pourrait être généralement applicable à l'empreinte paternelle, et pas seulement spécifique au gène Igf2. Des études supplémentaires seront nécessaires pour confirmer cette applicabilité plus large.

Comprendre les mécanismes à l’origine de l’empreinte génomique est crucial pour améliorer nos connaissances sur les maladies génétiques et développer des thérapies potentielles. Cette étude fournit des informations précieuses sur les processus complexes qui régissent l’empreinte et ouvre de nouvelles voies de recherche sur les troubles associés.

Sources:

– vanandel.org

– Revue Science Advances