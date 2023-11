Les fluctuations du vide dans une cavité optique modifient l'ordre magnétique des matériaux

By

Des chercheurs de l'Institut Max Planck pour la structure et la dynamique de la matière (MPSD), de l'Université de Stanford et de l'Université de Pennsylvanie ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la physique des matériaux. Ils ont démontré que l’état magnétique d’un matériau mince appelé α-RuCl3 peut être contrôlé en le plaçant dans une cavité optique. Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante est que l’ordre magnétique peut être modifié uniquement par les fluctuations du vide à l’intérieur de la cavité, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une stimulation laser intense.

Traditionnellement, la modification des propriétés des matériaux magnétiques nécessitait l’utilisation de lasers à haute intensité, ce qui présentait des défis pratiques, notamment celui de la surchauffe du matériau. L’équipe de recherche visait à trouver des méthodes alternatives de contrôle des matériaux à l’aide de la lumière, sans avoir recours à des lasers intenses. Leur approche impliquait l’utilisation d’une cavité optique pour modifier les propriétés magnétiques de l’α-RuCl3.

Les chercheurs ont découvert que même dans une cavité apparemment sombre, le matériau réagit toujours aux changements de l’environnement électromagnétique. Cet effet de la mécanique quantique se produit parce que, dans la théorie quantique, l’état de vide n’est jamais vraiment vide. Les fluctuations du champ lumineux dans la cavité provoquent l'apparition et la disparition de particules lumineuses, influençant ainsi les propriétés du matériau.

L'auteur principal Emil Viñas Boström explique : « La cavité optique confine le champ électromagnétique à un très petit volume, améliorant ainsi le couplage efficace entre la lumière et le matériau. » Les résultats de l'équipe démontrent qu'en modifiant soigneusement les fluctuations du vide du champ électrique de la cavité, des changements significatifs dans les propriétés magnétiques d'un matériau peuvent se produire. Cette approche évite le besoin d’une commande laser continue et ouvre de nouvelles possibilités pour contrôler le magnétisme dans les matériaux réels.

Cette étude est la première à démontrer la capacité de contrôler le magnétisme dans un matériau réel en utilisant uniquement une cavité optique. Des recherches antérieures ont exploré le contrôle des cavités d'autres matériaux, tels que les matériaux ferroélectriques et supraconducteurs. Les chercheurs prévoient qu’en concevant des cavités spécifiques, ils pourront découvrir de nouvelles phases de la matière et mieux comprendre la relation complexe entre la lumière et la matière.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’α-RuCl3 ?

L'α-RuCl3 est un matériau atomiquement mince qui présente un état antiferromagnétique en zigzag.

Qu'est-ce qu'une cavité optique ?

Une cavité optique est une région confinée où la lumière est piégée et réfléchie entre deux surfaces réfléchissantes.

Que sont les fluctuations du vide ?

Les fluctuations du vide font référence à la création et à l’annihilation constantes de particules dans l’état de vide en raison de l’incertitude inhérente à la théorie quantique.

Comment les fluctuations du vide dans la cavité optique affectent-elles le matériau ?

Les fluctuations du vide modifient l'environnement électromagnétique à l'intérieur de la cavité, provoquant des changements dans l'état magnétique du matériau.

Pourquoi est-il important de contrôler le magnétisme des matériaux ?

Le contrôle du magnétisme dans les matériaux peut conduire à des progrès dans des domaines tels que le stockage d'informations, la conversion d'énergie et l'informatique quantique.

Source : Institut Max Planck pour la structure et la dynamique de la matière.