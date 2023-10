V0610 Vierge : un système binaire à contact de faible masse

Une étude récente menée par des astronomes du projet Binary Systems of South and North (BSN) a fourni de nouvelles informations sur V0610 Virgo, une étoile binaire lointaine. Publié sur le serveur de pré-impression arXiv, le document de recherche révèle que V0610 Virgo est un système binaire à contact de faible masse.

Les binaires de contact, également connus sous le nom de binaires de type W Ursae Majoris (type W UMa), sont des systèmes d'étoiles binaires composés de deux étoiles naines en contact l'une avec l'autre. Ils ont une courte période orbitale et présentent des variations lumineuses continues. Ces systèmes ont le potentiel de fournir des informations précieuses sur l’évolution stellaire.

V0610 Vierge, située à environ 1,560 13.3 années-lumière de la Terre, est une binaire à éclipses d'une magnitude apparente de XNUMX mag. Le système a une période orbitale d'environ huit heures.

À l’aide d’observations photométriques, l’équipe d’astronomes dirigée par Ailar Alizadehsabegh de BSN a analysé V0610 Virgo. Les données ont révélé que le système binaire est constitué de deux étoiles de taille et de masse similaires. L'étoile la plus chaude, classée comme type spectral G3, a un rayon d'environ 0.735 rayon solaire et une masse de 0.4 masse solaire. L'étoile la plus froide, classée comme type spectral G8, a un rayon d'environ 0.741 rayon solaire et une masse de 0.399 masse solaire.

L'étude a classé V0610 Virgo comme un système binaire à contact de faible masse avec un rapport de masse de 0.998. Le système a un facteur de remplissage de 0.085 et une inclinaison de 70.65 degrés. Les luminosités de l’étoile la plus chaude et la plus froide se sont révélées être respectivement de 0.55 et 0.43 luminosité solaire.

L'étude a également noté que la tendance à la variation de la période orbitale dans V0610 Virgo est à la baisse, ce qui est typique des systèmes binaires à contact de faible masse. Ces binaires forment souvent un disque qui pourrait potentiellement être un site de formation de planètes, avec un âge plus court que celui des étoiles hôtes. D'autres observations de V0610 Vierge sont proposées pour déterminer si ce système pourrait être un lieu de naissance potentiel pour des planètes extrasolaires.

– Ailar Alizadehsabegh et al, Première étude de courbe de lumière du binaire de contact de faible masse V0610 Vir, arXiv (2023). DOI : 10.48550/arxiv.2309.14369

