Des chercheurs développent des résonateurs photoniques sur puce pour les circuits intégrés photoniques UV avancés

Les chercheurs ont réalisé des progrès significatifs dans le développement de résonateurs photoniques sur puce avec une perte minimale de lumière UV. Ces résonateurs utilisent des films minces d'alumine et ont le potentiel pour diverses applications, notamment la détection spectroscopique, la communication sous-marine et l'informatique quantique.

Les circuits intégrés photoniques UV (PIC) constituent un domaine émergent qui n’a pas été largement exploré. Cependant, les longueurs d’onde UV sont cruciales pour certaines transitions atomiques en informatique quantique et pour exciter certaines molécules fluorescentes en détection biochimique. L'équipe de l'Université de Yale a progressé dans ce domaine en démontrant la faisabilité de la construction de circuits photoniques fonctionnant aux longueurs d'onde UV.

Les chercheurs ont obtenu une perte sans précédent aux longueurs d’onde UV en combinant le bon matériau (films minces d’alumine) avec des techniques de conception et de fabrication optimisées. Les microrésonateurs ont été créés à l’aide d’un processus de dépôt de couche atomique (ALD) hautement évolutif, qui garantit des films minces d’alumine de haute qualité. La grande bande interdite de l'alumine la rend transparente à la lumière UV, permettant une absorption minimale.

Les microrésonateurs ont été conçus à l'aide d'une structure de guide d'ondes nervurée qui permet d'obtenir le confinement de la lumière nécessaire tout en minimisant la perte de diffusion. De plus, les chercheurs ont réussi à créer des résonateurs en anneau avec un rayon de 400 microns, atteignant des facteurs de qualité (Q) record indiquant une perte de lumière minimale.

Les PIC UV ont maintenant atteint un point critique où la perte de lumière pour les guides d’ondes n’est plus significativement pire que celle de leurs homologues visibles. Cela ouvre la possibilité d’appliquer également les structures PIC existantes développées pour les longueurs d’onde du visible et des télécommunications aux longueurs d’onde UV.

Les chercheurs se concentrent sur d'autres avancées, notamment le développement de résonateurs en anneau à base d'alumine qui peuvent être réglés pour fonctionner avec différentes longueurs d'onde, permettant un contrôle précis de la longueur d'onde et la création de modulateurs. Ils visent également à développer un système UV entièrement basé sur PIC en intégrant une source de lumière UV.

Cette recherche révolutionnaire ouvre la voie à des dispositifs miniatures basés sur des puces dans divers domaines, notamment la spectroscopie, les communications et le traitement de l'information quantique.

