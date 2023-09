Le parcours de Jed J. Hancock : d'un étudiant sous-estimé à président du laboratoire de dynamique spatiale

Jed J. Hancock a défié les doutes d'un conseiller universitaire qui croyait que les ingénieurs électriciens sont nés et non créés. Inspiré par ce défi, Hancock est devenu le travailleur le plus acharné au cours de ses études de premier cycle. Son dévouement a attiré l'attention du professeur d'ingénierie Doran Baker, qui l'a aidé à obtenir une bourse de la NASA pour sa maîtrise. Aujourd'hui, Hancock est président du Space Dynamics Laboratory (SDL), un laboratoire d'ingénierie et de recherche de l'Université d'État de l'Utah.

SDL, en partenariat avec l'Université de l'Arizona, a développé les ensembles détecteurs et les composants électriques du vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA. Ce vaisseau spatial, équipé de trois caméras collectivement connues sous le nom d'OCAMS, s'est lancé dans une mission d'exploration de l'astéroïde Bennu. Les caméras, à savoir PolyCam, MapCam et SamCam, servaient à des fins spécifiques telles que la mise au point sur la surface de Bennu et sa cartographie en couleur. Hancock et son équipe de SDL ont mené des tests approfondis pour garantir l'efficacité des caméras dans l'espace.

La mission OSIRIS-REx touche à sa fin car elle prévoit de ramener des échantillons de Bennu sur Terre plus tard ce mois-ci. Le vaisseau spatial lâchera une capsule de retour d'échantillons au-dessus de la côte californienne, que Lockheed Martin récupérera. Cette capsule devrait contenir de précieux indices sur les origines de notre univers. Cependant, OSIRIS-REx n’a pas encore fini d’explorer. Elle embarquera prochainement dans une nouvelle mission, baptisée OSIRIS-APEX, pour étudier l'astéroïde Apophis, qui fera une rencontre rapprochée avec la Terre en 2029.

SDL, officiellement fondée par Doran Baker en 1982, contribue depuis longtemps à l'exploration spatiale. En tant que centre de recherche universitaire affilié au ministère de la Défense, SDL a participé à divers programmes spatiaux et systèmes de capteurs. Il a également travaillé sur l'imagerie militaire, les systèmes de renseignement et les systèmes d'avions sans pilote. L'engagement du laboratoire à tenir ses promesses envers les partenaires de la mission, notamment la NASA et le ministère de la Défense, met en évidence son dévouement aux découvertes scientifiques et à la sécurité nationale.

Alors que Jed J. Hancock dirige le SDL dans ses efforts en cours, le laboratoire se prépare au lancement d'un nouveau télescope au Kennedy Space Center. Ce télescope promet d'améliorer notre compréhension de l'univers et de consolider davantage le rôle de SDL dans les avancées scientifiques les plus audacieuses.

Définitions:

– Space Dynamics Laboratory (SDL) : laboratoire d’ingénierie et de recherche de l’Utah State University.

– OSIRIS-REx : Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, un vaisseau spatial de la NASA qui a exploré l’astéroïde Bennu.

– OCAMS : OSIRIS-REx Camera Suite, composé de trois caméras : PolyCam, MapCam et SamCam.

