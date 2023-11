L'US Space Force se prépare pour la septième mission d'un avion spatial secret

By

La Force spatiale des États-Unis (USSF) a annoncé sa prochaine mission très attendue pour le véhicule d'essai orbital (OTV) Boeing X-37B. Prévue pour le 7 décembre depuis Cap Canaveral, en Floride, cette septième mission marquera un changement important pour le X-37B puisqu'il sera transporté en orbite par le Falcon Heavy de SpaceX, la plus grande fusée commerciale au monde.

Le X-37B, précédemment lancé à bord d'une fusée Atlas V de la United Launch Alliance (ULA), a un palmarès impressionnant, accomplissant six missions et passant un total de 3,774 2.1 jours dans l'espace, couvrant un parcours stupéfiant de 37 milliards de kilomètres. La prochaine mission, appelée X-7B Mission 7 ou OTV-XNUMX, vise à faire progresser la technologie spatiale et à améliorer la sécurité des opérations pour tous les utilisateurs de l'espace.

Les expériences prévues pour OTV-7 sont ambitieuses et diversifiées. L'un des principaux objectifs est de tester la réutilisabilité du véhicule dans de nouveaux régimes orbitaux, en explorant des territoires inexplorés dans l'espace. En outre, la mission comprendra le test de futurs capteurs du domaine spatial, qui pourraient grandement contribuer aux progrès de la surveillance spatiale et de la connaissance de la situation. Le X-37B réalisera également une expérience intrigante axée sur l’étude des effets des radiations sur les graines de plantes. Cette recherche a des implications importantes pour les futures missions spatiales de longue durée et la possibilité d’établir une agriculture durable dans l’espace.

Le transfert de la gestion du programme de l'US Air Force à la Space Force nouvellement créée marque une étape importante dans l'histoire du X-37B. Le vaisseau spatial portera désormais la livrée USSF, reflétant cette transition et soulignant le dévouement de la Force spatiale à faire progresser l'exploration et les opérations spatiales.

Le Falcon Heavy, le véhicule de mise en orbite du X-37B, est une merveille technologique en soi. Avec un nombre impressionnant de 27 moteurs Merlin, la fusée génère plus de 5,000,000 XNUMX XNUMX de livres de poussée, ce qui lui permet de transporter facilement de lourdes charges utiles dans l'espace.

Bien que l'USSF n'ait pas divulgué la durée prévue d'OTV-7, la mission précédente a duré 908 jours et comprenait des expériences cruciales, telles qu'une expérience sur l'énergie solaire pour l'US Navy et le déploiement d'un satellite pour l'US Air Force Academy.

Alors que l’US Space Force se prépare pour une nouvelle mission X-37B, le monde attend avec impatience les découvertes et les avancées révolutionnaires que ce vaisseau spatial secret apportera au domaine en constante évolution de l’exploration spatiale.

Questions fréquentes

1. Qu'est-ce que le véhicule d'essai orbital X-37B ?

Le véhicule d'essai orbital X-37B, développé par Boeing, est un vaisseau spatial classifié exploité par l'US Space Force. Il est conçu pour des missions spatiales de longue durée et mène des expériences en orbite.

2. Combien de missions le X-37B a-t-il accomplies ?

Le X-37B a jusqu’à présent accompli six missions, couvrant une distance totale de 2.1 milliards de kilomètres et passant plus de 3,774 XNUMX jours dans l’espace.

3. Quelles expériences seront menées pendant OTV-7 ?

OTV-7 comprendra des expériences visant à tester la réutilisation du vaisseau spatial dans de nouveaux régimes orbitaux, à explorer les futurs capteurs du domaine spatial et à étudier les effets des rayonnements sur les graines de plantes.

4. Quelle est l'importance du transfert de la gestion du programme à la Force spatiale ?

Le transfert de la gestion du programme de l'US Air Force à la Space Force marque une étape importante dans l'histoire du X-37B et souligne l'engagement de la Space Force à faire progresser l'exploration et les opérations spatiales.

5. Comment le X-37B sera-t-il mis en orbite pour OTV-7 ?

Pour OTV-7, le X-37B sera transporté en orbite par la Falcon Heavy de SpaceX, la plus grande fusée commerciale au monde, dotée de 27 moteurs Merlin et d'une poussée de plus de 5,000,000 XNUMX XNUMX de livres.