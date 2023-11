Libérer le potentiel des anticorps uniques dans les biocircuits

Dans le domaine de la biologie synthétique, les chercheurs recherchent constamment des moyens innovants pour concevoir des circuits biologiques capables de contrôler les fonctions cellulaires. Le professeur Hirohide Saito et son équipe de l'Université de Kyoto ont réalisé des progrès significatifs dans ce domaine en exploitant la puissance des anticorps uniques pour construire des biocircuits dotés d'une flexibilité et d'un potentiel sans précédent.

Les cellules sont équipées de mécanismes de régulation complexes qui leur permettent de détecter les changements dans leur environnement et de réagir en conséquence. Ces mécanismes impliquent des processus tels que la transcription (conversion de l'ADN en ARN) et la traduction (conversion de l'ARN en protéine), ainsi que des modifications post-traductionnelles. Dans la nature, les cellules utilisent ces mécanismes pour moduler leurs fonctions en fonction de la disponibilité des nutriments, des changements métaboliques et des réponses immunitaires aux organismes envahisseurs.

S'inspirant de la nature, l'équipe dirigée par le professeur Saito a utilisé des anticorps, des protéines très polyvalentes capables de se lier à un large éventail de cibles, pour détecter des molécules spécifiques dans les cellules. Les anticorps possèdent une région variable formée d'une chaîne lourde et légère, qui interagit avec les molécules cibles lorsqu'elles sont présentes à l'intérieur des cellules. En attachant ces régions variables à une ARN polymérase T7 divisée (RNAP), les chercheurs ont pu déclencher l’expression des gènes et contrôler les fonctions cellulaires en réponse à la présence de molécules spécifiques.

L’équipe a démontré la polyvalence de son système, connu sous le nom de RNAP dépendant de la cible (TdRNAP), en détectant diverses molécules cibles, notamment des antigènes, des peptides, des séquences d’ARN et de petites molécules. En personnalisant les séquences de régions variables, ils ont pu basculer entre différentes molécules cibles pour la détection. De plus, en combinant différentes variantes de RNAP, ils ont réussi à créer des circuits biologiques multicouches pour l’amplification du signal et la transduction orthogonale du signal.

Au-delà de la détection de molécules cibles, les chercheurs ont présenté le potentiel du système TdRNAP pour l’édition du génome spécifique à une cellule. Ils ont utilisé le système pour induire l’expression de l’ARN guide (ARNg), ce qui a ensuite déclenché la suppression d’un transgène médiée par CRISPR/Cas9 dans une lignée cellulaire expérimentale.

Le développement du système TdRNAP ouvre des possibilités passionnantes dans les domaines de la bio-ingénierie et de la médecine régénérative. Il fournit aux chercheurs un outil puissant pour construire des biocircuits capables de détecter diverses molécules intracellulaires et de contrôler avec précision les fonctions cellulaires. Cette avancée est prometteuse pour améliorer l’efficacité et la sécurité des futures thérapies géniques et cellulaires.

La source: phys.org

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les anticorps ?

A: Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui peuvent se lier à des cibles spécifiques, telles que l'ADN, l'ARN, les protéines et les petites molécules, avec une affinité élevée.

Q : Qu’est-ce que le système TdRNAP ?

A: Le système d'ARN polymérase dépendant de la cible (TdRNAP) est un système de biocircuits qui utilise des anticorps pour détecter des molécules spécifiques dans les cellules et déclencher l'expression des gènes et les fonctions cellulaires en réponse.

Q : Dans quelle mesure le système TdRNAP est-il polyvalent ?

A: Il a été démontré que le système TdRNAP détecte diverses molécules cibles, notamment des antigènes, des peptides, des séquences d’ARN et de petites molécules. En basculant entre différentes séquences de régions variables, les chercheurs peuvent personnaliser le système pour différentes molécules cibles.

Q : Quelles sont les applications potentielles du système TdRNAP ?

A: Le système TdRNAP a des applications potentielles en bio-ingénierie et en médecine régénérative. Il peut être utilisé pour construire des biocircuits permettant de détecter des molécules intracellulaires et de contrôler les fonctions cellulaires, améliorant ainsi l’efficacité et la sécurité des thérapies géniques et cellulaires.