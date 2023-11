Télescopes à ballon : garantir l'intégrité des données grâce aux capsules de récupération

Les astrophysiciens et ingénieurs aérospatiaux ont découvert une solution innovante pour maintenir l’intégrité des données dans les projets de télescopes à ballon : les capsules de récupération de données. Ces capsules servent de système de secours en cas de perte de vol ou de panne de communication lors des missions. Les capsules ont été testées avec succès dans le cadre d'un projet de recherche qui a envoyé un télescope superBIT dans la stratosphère terrestre à l'aide d'un ballon à superpression rempli d'hélium.

Envoyer des télescopes aux confins de l’espace à l’aide de ballons constitue une alternative rentable aux lancements de fusées traditionnels. Les ballons peuvent rester en vol pendant de longues périodes, permettant ainsi aux télescopes de collecter de grandes quantités de données. Le télescope superBIT s'est lancé dans une mission visant à capturer des images astronomiques de plus de 99.5 % de l'atmosphère terrestre.

Pour garantir la sécurité des données collectées, l'équipe de recherche a déployé quatre capsules du système de récupération de données (DRS) à côté du télescope. En cas de perte du ballon ou du télescope, ces capsules, équipées de parachutes, descendraient lentement vers Terre, permettant aux équipes au sol de récupérer les données de sauvegarde.

La mission a débuté le 16 avril, avec une ascension du ballon jusqu'à 40 kilomètres. Au cours des 40 jours suivants, le télescope s'est concentré sur la capture d'images d'amas de galaxies afin d'étudier la lentille gravitationnelle et la matière noire. La transmission des données reposait sur les réseaux Starlink et TDRSS de la NASA, mais des problèmes de connectivité sont survenus respectivement le 1er mai et trois semaines plus tard.

Pour récupérer le télescope, il a été décidé d'utiliser un parachute. Avant la descente, deux des capsules DRS ont été larguées, chacune dotée de ses propres systèmes de suivi et de communication. Toutefois, seules trois des quatre capsules étaient opérationnelles. Les batteries des capsules ayant gelé pendant la descente, la communication a été temporairement perdue. Une fois les batteries décongelées après l'atterrissage, la communication a été rétablie, permettant aux chercheurs de récupérer les capsules fonctionnelles et de récupérer les précieuses données stockées.

La récupération réussie des données à l'aide des capsules DRS valide leur efficacité à préserver les données télescopiques collectées lors de missions ambitieuses à base de ballons. Cette avancée ouvre la voie à de futurs projets qui pourront exploiter ces capsules de récupération pour sauvegarder des observations scientifiques cruciales.

QFP

Que sont les capsules de récupération dans les télescopes à ballon ?

Les capsules de récupération sont des systèmes de sauvegarde utilisés dans les projets de télescopes à ballon pour garantir l'intégrité des données. Ces capsules contiennent des parachutes qui leur permettent de descendre en toute sécurité sur Terre en cas de perte du ballon ou du télescope, préservant ainsi les données collectées.

Pourquoi les ballons sont-ils utilisés pour les télescopes dans l'espace ?

Les ballons constituent une méthode rentable pour envoyer des télescopes aux confins de l’espace. Ils peuvent rester en l’air pendant de longues périodes, permettant aux télescopes de collecter de grandes quantités de données sans avoir besoin de lancements de fusées.

Quel était le but de la mission du télescope superBIT ?

La mission du télescope superBIT visait à capturer des images astronomiques de la stratosphère terrestre. Il s'est concentré sur la photographie d'amas de galaxies pour étudier la lentille gravitationnelle, contribuant ainsi à l'étude de la matière noire.

Comment les données ont-elles été transmises pendant la mission ?

Les données collectées par le télescope superBIT ont été transmises via les réseaux Starlink et TDRSS de la NASA, qui assurent les liaisons de communication entre les instruments spatiaux et les stations au sol.

