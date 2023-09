Nouvelle méthode de détection rapide et visuelle développée pour le virus Monkey B

Un nouvel article a été publié dans la revue Zoonoses, annonçant le développement d'une méthode de détection rapide et visuelle de l'infection par le virus Monkey B (BV) chez l'homme et les espèces de macaques. Ceci est important car la VB a un taux de mortalité élevé d'environ 80 % et elle est transmise aux humains par les morsures, les égratignures et d'autres blessures infligées par les macaques.

L'équipe de recherche a développé deux tests d'amplification de la recombinase polymérase (RPA), nommés RPA-VF-UL27 et RPA-VF-US6, qui ciblent deux gènes conservés associés à la BV. Ces tests ont été combinés à une bande de visualisation à flux vertical fermé (VF), créant ainsi un dispositif unique pour un diagnostic facile et efficace.

Après avoir optimisé les conditions de réaction, les sensibilités et spécificités des deux tests ont été comparées. RPA-VF-US6 a montré d'excellentes performances dans la détection du contrôle plasmidique positif, avec une limite de détection de 28 copies. D'un autre côté, RPA-VF-UL27 présentait une réactivité croisée avec HSV-1, mais il pouvait toujours détecter avec précision même 3.4 copies d'étalons plasmidiques.

L’une des découvertes significatives était que RPA-VF-US6 présentait d’excellentes performances à température ambiante, avec une limite de détection de 2,800 XNUMX copies de plasmide. Cela indique son potentiel d'utilisation dans les tests au point d'intervention (POC), ce qui le rend adapté aux laboratoires de terrain ne disposant pas d'instruments sophistiqués.

Dans l’ensemble, le développement de ces deux tests RPA présente une méthode simple, rapide et spécifique pour le diagnostic par visualisation du virus Monkey B. L’ensemble de la réaction peut être réalisé à température constante en 30 minutes, ce qui en fait un outil précieux pour protéger les vétérinaires, les chercheurs de laboratoire et le personnel de soutien contre la menace d’infection par le VB.

Sources:

– Chen, X., et al. (2023) Détection rapide et visuelle du virus Monkey B basée sur l’amplification de la recombinase polymérase. Zoonoses. est ce que je.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.