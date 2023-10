Des chercheurs australiens utilisent de l'argile kaolinite pour améliorer la découverte de minéraux

Des chercheurs australiens ont découvert que la kaolinite, un type d'argile que l'on trouve en abondance dans tout le pays, peut être utilisée pour améliorer la découverte de minéraux. La kaolinite est l'argile la plus répandue en Australie et se forme lors de l'altération des roches au fil du temps. Selon le Dr Adrian Noble, chercheur impliqué dans l'étude, les propriétés uniques de la kaolinite la rendent efficace pour l'exploration minérale.

L’équipe de chercheurs s’est concentrée sur les particules ultrafines de kaolinite, dont la taille est inférieure à deux microns. Malgré leur petite taille, ces particules ont une grande surface qui leur permet d’adsorber les métaux du milieu environnant. Grâce à ce processus, les particules d'argile peuvent piéger et retenir des métaux tels que l'or, le nickel et le platine.

Pour améliorer la détection des métaux dans les zones couvertes par le transport, les chercheurs ont développé une méthode appelée UltraFine+. Cette technique offre des résultats plus fiables et plus sensibles par rapport aux méthodes traditionnelles d'échantillonnage du sol. En superposant les résultats UltraFine+ sur une région étudiée, les zones présentant une accumulation de métaux naturellement plus élevée peuvent être identifiées. Cela réduit la zone de recherche de minéraux et minimise l'impact environnemental des campagnes d'exploration.

L’utilisation de l’argile kaolinite dans la découverte de minéraux pourrait conduire à des pratiques d’exploration plus précises et plus respectueuses de l’environnement. En analysant des particules ultrafines de kaolinite en laboratoire, les chercheurs peuvent identifier les métaux d’intérêt et cibler des domaines spécifiques pour des recherches plus approfondies.

Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour l’exploration minérale en Australie et fournit des informations précieuses sur les propriétés et les applications de l’argile kaolinite.

