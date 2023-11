Le rôle des peaux de neutrons dans la compréhension de la structure nucléaire

Le plomb 208, un noyau riche en neutrons doté d’une « peau » de neutrons à son bord, revêt une importance significative dans le domaine de la chromodynamique quantique et de l’astrophysique. La peau des neutrons, composée principalement de neutrons, offre des informations précieuses sur le comportement des quarks et des gluons dans le noyau et fournit des indices sur la structure des étoiles à neutrons. Des recherches récentes menées par des physiciens théoriciens du CERN à l'aide de données provenant d'essais d'ions lourds du Grand collisionneur de hadrons ont permis de déterminer avec succès l'épaisseur de la peau des neutrons de plomb 208 à environ 0.217 femtomètres, avec une petite marge d'incertitude.

Mesurer l’épaisseur de la peau des neutrons est une tâche difficile en raison de l’absence de charge dans les neutrons, ce qui rend difficile leur diffusion à l’aide des méthodes traditionnelles de diffusion électronique. Cependant, la forte force nucléaire, responsable de la liaison des quarks et des gluons, a un effet prononcé sur les neutrons. En faisant entrer en collision des noyaux de plomb 208 à haute énergie dans le Grand collisionneur de hadrons, les scientifiques sont capables de créer un environnement intense dans lequel les gluons qui maintiennent les quarks ensemble sont déchirés, entraînant la formation d'un plasma quark-gluon. Cette substance, qui imite les conditions qui ont suivi le Big Bang, joue également un rôle essentiel dans le cœur des étoiles à neutrons.

À mesure que le plasma quark-gluon se transforme en particules dans des conditions de pression et de température plus basses, les détecteurs du LHC sont capables de suivre leurs propriétés. En examinant la répartition des protons et des neutrons dans le plomb 208 lors de ces collisions, les physiciens peuvent déduire la taille et la forme du plasma quark-gluon, ce qui leur permet de calculer l'épaisseur de la peau des neutrons.

Cette recherche révolutionnaire fournit non seulement une compréhension essentielle de la peau des neutrons du plomb 208, mais établit également des liens entre des domaines disparates de la physique. En utilisant les données existantes, les scientifiques ont atteint des niveaux d’incertitude compétitifs comparables à d’autres déterminations expérimentales. Cependant, d’autres mesures dédiées utilisant les données du LHC pourraient permettre d’obtenir une précision encore plus grande à l’avenir.

Dans l’ensemble, l’étude des peaux de neutrons dans les noyaux offre une exploration fascinante des forces et structures fondamentales qui régissent l’univers, comblant le fossé entre les collisions nucléaires à haute énergie, les étoiles à neutrons et la recherche sur la structure nucléaire.

**FAQ**

Qu'est-ce qu'une peau de neutrons ?

Une peau de neutrons fait référence à la couche externe d'un noyau qui contient une proportion plus élevée de neutrons que de protons.

Comment mesure-t-on l’épaisseur de la peau des neutrons ?

Les méthodes traditionnelles de diffusion électronique sont inefficaces en raison du manque de charge des neutrons. Au lieu de cela, les scientifiques utilisent les collisions d'ions lourds dans des accélérateurs de particules comme le Grand collisionneur de hadrons pour étudier la distribution des particules et déduire l'épaisseur de la peau des neutrons.

Quelles informations l’étude des peaux de neutrons peut-elle apporter ?

La recherche sur les peaux de neutrons peut approfondir notre compréhension de la chromodynamique quantique, du comportement des quarks et des gluons, ainsi que de la structure des étoiles à neutrons, des objets astrophysiques formés après des supernovae.