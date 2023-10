Nouvelle méthode de détection des médicaments de qualité inférieure dans les zones à faibles ressources

Dans une étude récente, des chercheurs de l'Université de Liège et de l'Université de Yaoundé ont développé une méthode rentable utilisant des spectrophotomètres portables dans le proche infrarouge (NIR) pour détecter les médicaments de qualité inférieure dans les zones à faibles ressources. L'étude, publiée dans Applied Spectroscopy, a démontré le transfert et l'application réussis de modèles d'étalonnage robustes, offrant une solution prometteuse pour lutter contre les médicaments de mauvaise qualité dans les régions aux ressources limitées.

Les scientifiques visaient à résoudre le problème croissant des médicaments inefficaces dans les zones à faibles ressources. Ils ont utilisé la spectroscopie proche infrarouge (NIR) comme technique possible pour lutter contre ce problème. Ils ont développé, validé et transféré des méthodes de quantification du contenu des comprimés de ciprofloxacine et de métronidazole à l'aide d'un spectrophotomètre NIR portable en mode transmission, connu sous le nom de NIR-M-T1, couplé à la chimiométrie, en particulier l'algorithme de régression des moindres carrés partiels (PLSR). Cette approche constitue une alternative rentable et rapide aux méthodes de laboratoire traditionnelles pour l’évaluation de la qualité des médicaments.

Dans un premier temps, les modèles quantitatifs PLSR ont été validés en Belgique, caractérisée par un climat océanique tempéré. Les modèles ont ensuite été transférés au Cameroun, une zone climatique tropicale, où les chercheurs ont dû faire face à des difficultés pour prédire avec précision les nouvelles séries de validation à l'aide des modèles initiaux. Pour surmonter cet obstacle, deux stratégies d'augmentation ont été conçues pour rendre les modèles prédictifs plus robustes face aux facteurs environnementaux.

Lors de l'analyse sur le terrain d'échantillons de comprimés de ciprofloxacine et de métronidazole collectés dans trois villes différentes du Cameroun, les modèles résultants ont été mis à l'épreuve. Les résultats de contenu obtenus en utilisant les deux stratégies d'augmentation étaient étroitement alignés et n'étaient pas statistiquement différents. Cependant, la première stratégie était plus facile à mettre en œuvre, tandis que la seconde stratégie excellait en termes de mesures de diagnostic du modèle et de profils d'exactitude.

Deux échantillons des comprimés collectés se sont révélés non conformes quant à leur contenu, et ces résultats ont ensuite été confirmés par chromatographie liquide haute performance (HPLC), considérée comme la méthode de référence pour l'analyse du contenu pharmaceutique.

Cette recherche démontre le potentiel des spectrophotomètres NIR portables à faible coût et des modèles d'étalonnage robustes pour améliorer l'efficacité et la précision de l'évaluation de la qualité des médicaments, garantissant ainsi la santé publique. Les chercheurs pensent que cette approche innovante peut servir de modèle à des initiatives similaires dans d’autres domaines à faibles ressources, contribuant ainsi à la bataille en cours pour garantir la sécurité et l’efficacité des produits pharmaceutiques dans le monde entier.

Référence:

Tchounga, TCA; Marini, D. ; Nga, EN; Hamuli, PC ; Mballa, infirmière autorisée ; Hubert, P. ; Ziemons, E. ; Sacre, P.-Y. Mise en œuvre sur le terrain de méthodes quantitatives dans le proche infrarouge pour l'analyse des médicaments dans les environnements tropicaux. Appl. Spectrosc. 2023, dès que possible. DOI : 10.1177/00037028231201653