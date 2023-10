L'IA générative explore le problème P vs NP : aperçus de GPT-4

Une équipe de chercheurs a utilisé le grand modèle de langage GPT-4 d'OpenAI pour approfondir le problème de longue date P vs NP en informatique. Le problème P vs NP, étudié depuis près de cinq décennies, vise à explorer la possibilité de résoudre efficacement des problèmes informatiques difficiles. Ce problème a des implications significatives dans des domaines tels que la cryptographie et l’informatique quantique. Les chercheurs, dirigés par Qingxiu Dong, ont utilisé la méthode socratique pour programmer GPT-4 et lui ont fourni les arguments d'un article précédent, suscitant des réponses significatives.

Notamment, GPT-4 soutient que P n’est pas égal à NP, offrant ainsi une nouvelle perspective sur ce problème séculaire. Les chercheurs soulignent que cette étude démontre que les grands modèles de langage comme GPT-4 peuvent faire plus que simplement générer du texte ; ils peuvent également fournir des informations susceptibles de conduire à des percées scientifiques.

Pour saisir l’importance de cette recherche, il est crucial de comprendre le problème P vs NP. Il tourne autour de la complexité de la résolution de problèmes et de la vérification. Les problèmes classés « P » peuvent être résolus de manière réalisable et facilement vérifiés. À l’inverse, les problèmes relevant du domaine « NP » sont faciles à vérifier mais manquent de méthodes efficaces pour les résoudre. Le problème P vs NP se demande si les problèmes NP peuvent être résolus aussi efficacement que les problèmes P, remettant en question notre compréhension actuelle des limites du calcul.

En utilisant la méthode socratique avec GPT-4, Dong et son équipe se penchent sur les mathématiques du problème P vs NP. Ils guident GPT-4 pour prouver que P n'est pas égal à NP en supposant le contraire et en trouvant des contradictions. Cette approche, appelée preuve par contradiction, leur permet de reconstruire un article mathématique formel, guidant GPT-4 tout au long du processus de raisonnement. Cependant, une validation plus approfondie est nécessaire pour confirmer le caractère concluant de leurs conclusions.

Cette recherche démontre une nouvelle application de l’IA générative, soulignant comment de grands modèles de langage comme GPT-4 peuvent contribuer à l’exploration scientifique. En exploitant la capacité de l’IA à raisonner et à traiter de grandes quantités d’informations, les chercheurs peuvent se pencher sur des problèmes complexes et acquérir de nouvelles connaissances. À mesure que le domaine de l’IA générative continue d’évoluer, il est prometteur pour résoudre d’autres problèmes informatiques non résolus.

Sources : Tiernan Ray et ClipDropStability.ai