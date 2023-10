Une nouvelle méthode utilise la bactérie E.coli pour détecter les mines terrestres en Israël

Des scientifiques de l’Université hébraïque de Jérusalem et la start-up de biotechnologie Enzymit ont développé une méthode révolutionnaire pour détecter les mines terrestres enfouies en Israël à l’aide de la bactérie E.coli. Cette solution innovante vise à résoudre le problème des méthodes de détection des mines terrestres dangereuses et inefficaces actuellement utilisées. Des milliers de champs en Israël ont été fortifiés par des mines terrestres depuis la guerre des Six Jours en 1967, il est donc crucial de trouver un moyen plus sûr et plus efficace de localiser et de retirer ces explosifs mortels.

La bactérie E.coli a été conçue pour détecter des traces de dinitrotoluène (DNT), un produit chimique qui s'échappe des mines terrestres enfouies. La bactérie modifiée est pulvérisée au-dessus d'un champ de mines présumé, et un drone équipé d'une caméra spécialisée capture des images qui révèlent l'emplacement de ces mines grâce à des couleurs luminescentes. La souche E.coli utilisée dans ce processus est conçue pour mourir peu de temps après sa dispersion, garantissant ainsi qu'elle ne présente aucun risque pour l'homme ou l'environnement.

L’équipe de l’Université hébraïque travaille sur cette méthode de détection des mines depuis plus d’une décennie. Ils se sont inspirés de la capacité naturelle d’E.coli à détecter les nutriments, créant ainsi une solution qui rend les bactéries plus sensibles au DNT tout en évitant les faux positifs. Enzymit, la startup de biotechnologie, joue un rôle crucial dans l'accélération du développement de cette solution révolutionnaire en créant des protéines qui améliorent la capacité de la bactérie à détecter les mines terrestres.

Les tests sur le terrain de la solution complète sont actuellement en cours et elle devrait être opérationnelle pour un « usage non civil » l’année prochaine. Les équipes de recherche pensent également que cette méthode peut être étendue pour détecter d’autres explosifs et produits chimiques utilisés dans diverses applications, comme le RDX. Au-delà de la détection des mines terrestres, les algorithmes informatiques d'Enzymit ont été utilisés pour développer des prébiotiques présents dans le lait maternel et l'acide hyaluronique pour des applications cosmétiques.

