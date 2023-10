Utiliser l'ADN comme colle pour créer des métamatériaux cristallins colloïdaux ultra-résistants

Une équipe d'ingénieurs chimistes et biologiques de l'Université Northwestern a développé une technique révolutionnaire pour créer des métamatériaux cristallins colloïdaux ultra-résistants. En utilisant des brins d’ADN comme colle, les chercheurs ont pu assembler des nanostructures métalliques selon des formes personnalisées.

Des recherches antérieures ont montré le potentiel des métamatériaux à l’échelle nanométrique pour diverses applications. Dans cette étude, l’équipe est allée plus loin en créant des métamatériaux encore plus petits. Ils ont fabriqué des nanoparticules métalliques de différentes formes, notamment des carrés pleins et creux, ainsi que des cubes aux coins aplatis. L’étape suivante consistait à synthétiser des brins d’ADN, que les chercheurs ont utilisés pour maintenir les nanoparticules ensemble, un peu comme une colle. L’ADN leur a permis de créer des métamatériaux cristallins colloïdaux de différentes formes, semblables à des structures de construction avec des blocs Lego.

L’équipe a notamment découvert qu’en ajustant l’application et la quantité d’ADN, elle pouvait contrôler les interactions entre les éléments constitutifs, conduisant à différentes propriétés dans les métamatériaux. Certains des métamatériaux créés se sont révélés plus solides et plus rigides que des matériaux comparables à base de nickel.

De plus, les chercheurs ont observé que ces métamatériaux ultra-résistants pouvaient conserver leur forme sous une pression extrême, ce qui les rendait potentiellement utiles pour les applications spatiales. La légèreté de ces matériaux pourrait également être bénéfique pour les appareils électroniques, notamment dans les applications médicales, car ils seraient plus efficaces que les matériaux actuellement utilisés.

Cette avancée dans l’utilisation de l’ADN comme colle pour assembler des métamatériaux à l’échelle nanométrique ouvre de nouvelles possibilités pour des matériaux avancés dotés de propriétés adaptées. Des recherches plus poussées pourraient conduire au développement d’appareils électroniques innovants et révolutionner diverses industries.

Sources : Avancées scientifiques (2023). DOI : 10.1126/sciadv.adj8103 ; Phys.org