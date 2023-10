Une étude révèle que différentes farines façonnent les écosystèmes microbiens dans le levain

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord révèle que l’utilisation de différents types de farine dans la cuisson au levain contribue à la formation de communautés bactériennes distinctes. Ces variations des communautés microbiennes ont un impact important sur les arômes et les saveurs du pain au levain.

L'étude visait à reproduire les pratiques des boulangers dans leurs cuisines. Les chercheurs ont créé quatre levains en utilisant un total de dix farines différentes, y compris des farines avec et sans gluten. Les levains ont été maintenus dans le même environnement et nourris quotidiennement pendant 14 jours.

Les données collectées sur chaque levain comprenaient des mesures de pH et de hauteur, ainsi que des observations d'arômes. De plus, le séquençage de l’ADN a été effectué pour déterminer la diversité et l’abondance des bactéries dans chaque échantillon.

Sur une période de 14 jours, les chercheurs ont observé que chaque type de farine conduisait à des communautés microbiennes de plus en plus distinctes dans les levains. Cela indique que différentes bactéries se développent grâce aux composés nutritionnels présents dans différentes farines.

L’étude a révélé une grande variété de résultats métaboliques, entraînant différents arômes produits par les communautés bactériennes. Par exemple, le levain d’amarante produisait un arôme rappelant le jambon, le seigle avait un arôme fruité et le sarrasin avait une odeur terreuse.

Une découverte surprenante est que la farine de seigle favorise une diversité de bactéries beaucoup plus grande que les autres farines, avec plus de 30 types de bactéries présentes. De plus, sept farines sur dix produisaient des levains contenant des niveaux élevés de bactéries qui produisent de l'acide acétique, contribuant à la saveur aigre du levain.

Cette étude apporte des informations précieuses aux boulangers qui souhaitent modifier les saveurs et les arômes de leur pain au levain. En sélectionnant différents types de farine, les boulangers peuvent influencer les communautés microbiennes qui prospèrent dans leurs levains, ce qui donne lieu à une large gamme de saveurs uniques.

