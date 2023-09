Utiliser un gyroscope pour mesurer les variations de la rotation de la Terre

Une équipe de scientifiques a développé une nouvelle façon de mesurer les variations de la rotation de la Terre à l'aide d'un gyroscope. Les chercheurs, basés à l'Observatoire géodésique allemand de Wettzell, ont créé une cavité laser de 16 mètres de long, connue sous le nom de « G », qui fonctionne comme un gyroscope de type annulaire. À l’intérieur, deux faisceaux laser se déplaçant dans des directions opposées interagissent pour créer un motif d’interférence. Les chercheurs ont découvert que lorsque la Terre tourne, les fluctuations de sa vitesse se reflètent dans le motif d’interférence. En analysant le diagramme d’interférence, les chercheurs ont pu calculer la distance parcourue par un point donné de la Terre sur une période de temps spécifique.

Dans leur étude publiée dans la revue Nature Photonics, les chercheurs ont testé les performances du gyroscope sur une période de quatre mois et ont pu mesurer la durée d'une journée donnée à quelques millisecondes près. Ce niveau de précision est bien supérieur aux méthodes précédentes utilisées pour mesurer la rotation de la Terre et pourrait être utilisé pour construire des modèles géophysiques plus précis pour le transport mondial.

Les découvertes de l'équipe ont été discutées par Caterina Cimminelli et Giuseppe Brunetti dans un article News & Views également publié dans Nature Photonics. Les chercheurs ont proposé que cette nouvelle méthode de mesure de la durée du jour, associée à ses variations, pourrait conduire à des modèles géophysiques améliorés, qui auraient de nombreuses applications dans des domaines tels que la science du climat et la navigation. Les chercheurs pensent que cette approche pourrait fournir des descriptions plus précises de la durée d'une journée, en tenant compte de divers facteurs qui influencent la rotation de la Terre, tels que l'attraction de la Lune, les courants océaniques et les conditions atmosphériques.

Dans l'ensemble, cette nouvelle approche basée sur le gyroscope est prometteuse pour faire progresser notre compréhension de la rotation de la Terre et de ses effets sur divers phénomènes géophysiques.

