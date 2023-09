Des scientifiques développent une technique pour modifier les génomes des virus à ARN à l'aide d'enzymes de coupe et d'enzymes de réparation d'ARN

Une équipe de microbiologistes de la Montana State University a créé une méthode pour modifier le génome d'un virus à ARN à l'aide d'une enzyme de coupe et d'une enzyme de réparation de l'ARN. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans Science Advances.

Les chercheurs ont utilisé un système CRISPR de type III provenant de Streptococcus thermophilus, une bactérie présente dans les produits laitiers. Ce système est utilisé pour identifier l’emplacement spécifique d’un ARN cible où une coupure est souhaitée. Une fois la coupe effectuée, des attelles d'ADN sont utilisées pour rassembler les brins, puis ils sont reconnectés à l'aide d'une enzyme ligase virale.

Pour tester leur technique, l’équipe a supprimé des sections de l’ARN d’un virus Sindbis. Le virus contenait un segment fluorescent vert dans son ARN, et en le supprimant, le virus a pu survivre mais n’était plus fluorescent.

L’équipe de recherche estime que leur technique, ainsi que des approches similaires, pourraient être utilisées dans les efforts de recherche sur l’ARN, notamment pour étudier le gain ou la perte de fonction des virus, comme leur virulence. Cette technique pourrait également être utilisée pour supprimer les fonctions d’un virus qui lui permettent d’échapper aux médicaments destinés à le traiter. De plus, l’édition de l’ARN ouvre de nouvelles possibilités pour développer des thérapies visant à cibler et traiter les troubles basés sur l’ARN.

La possibilité de modifier directement l’ARN offre une approche plus directe et plus efficace par rapport aux méthodes actuelles impliquant plusieurs étapes de transcription. Cette découverte a des implications potentielles pour le domaine de la virologie et de la recherche basée sur l'ARN.

Source : Avancées scientifiques (DOI : 10.1126/sciadv.adj8277)