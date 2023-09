Explorer l'histoire géologique et les dangers de la caldeira de Long Valley

Des géoscientifiques de l'US Geological Survey (USGS) ont récemment entrepris une excursion sur le terrain dans la caldeira de Long Valley en Californie pour mieux comprendre son histoire géologique et les risques volcaniques. La caldeira de Long Valley, située sur le côté est de la Sierra Nevada, a une histoire d'éruption complexe s'étendant sur des millions d'années.

Au cours de l'excursion, les géoscientifiques ont eu droit à une vue imprenable sur le paysage environnant, qui comprenait les cratères Mono-Inyo, le lac Mono, ainsi que le granit et les roches métamorphiques de la Sierra. Cela leur a fourni un contexte plus large pour étudier la caldeira et évaluer les risques volcaniques.

La visite sur le terrain a également été l'occasion d'examiner de nouvelles caractéristiques géothermiques à Hot Creek et d'assister au fonctionnement des centrales électriques de Casa Diablo. Les scientifiques ont également eu la chance de visiter les stations sismiques et GPS qui contribuent au vaste réseau de surveillance de CalVO dans la région de Long Valley.

Comprendre l'histoire géologique de la caldeira de Long Valley est crucial pour caractériser les risques volcaniques. La région a connu diverses activités volcaniques tout au long de son histoire, notamment des éruptions de basalte il y a environ 4 à 2.6 millions d'années et la formation de dômes de rhyolite collante il y a environ 2.2 millions à 800,000 760,000 ans. L’éruption formant une caldeira qui s’est produite il y a environ XNUMX XNUMX ans a été particulièrement importante.

En revisitant, en remettant en question et en révisant les hypothèses scientifiques, les géoscientifiques visent à faire des progrès et à tester de nouvelles théories. L'excursion sur le terrain a réuni des experts de différents niveaux d'expérience pour favoriser l'échange de connaissances et stimuler les discussions et les débats.

Les travaux en cours dans la région de Long Valley comprennent l'installation et la maintenance de GPS et de capteurs sismiques dans la caldeira et sur l'île Paoha dans le lac Mono. De plus, les essaims de tremblements de terre annuels associés à la fonte des neiges sont étroitement surveillés, des études géochronologiques des laves basaltiques de la précaldeira sont menées et diverses autres études géologiques, hydrologiques et géophysiques sont entreprises.

Comprendre l'histoire géologique et les dangers de la caldeira de Long Valley contribue non seulement à la connaissance scientifique des processus volcaniques, mais sert également de base pour évaluer et atténuer les risques potentiels pour les communautés de la région.

Sources:

– Photo USGS par Jessica L. Ball