Explorer la vie sur Mars : les recrues de la NASA se lancent dans des missions terrestres

Le 25 juin, une équipe de quatre recrues de la NASA a commencé sa mission visant à préparer les Terriens à la vie sur Mars. Cependant, ces missions ne se déroulent pas dans l’espace mais ont lieu ici sur Terre. Le premier équipage de volontaires est entré dans une structure unique appelée Mars Dune Alpha, située au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas. Leur mission est de vivre et de travailler à l'intérieur de la structure comme s'ils étaient sur la planète rouge pendant une année entière.

Le but de ces missions est d’aider les scientifiques, les ingénieurs et les astronautes à comprendre les défis et les exigences d’un véritable voyage sur Mars. En expérimentant la vie dans des conditions semblables à celles de Mars, les idées des volontaires contribueront aux préparatifs des futures missions spatiales.

Mars Dune Alpha, une structure imprimée en 3D, mesure environ 158 mètres carrés (1,700 XNUMX pieds carrés) et comprend quatre petits quartiers d'habitation, deux salles de bains, des postes de travail, un espace médical, un salon et une cuisine. Pour simuler l'autosuffisance requise pour une mission martienne, l'équipage cultivera sa propre nourriture dans une ferme verticale au sein de la structure.

Commandée par Kelly Haston, membre de la nation Mohawk et des Six Nations de Grand River au Canada, cette première mission connue sous le nom de CHAPEA étudiera les effets du travail dans des conditions semblables à celles de Mars sur la santé de l'équipage et sa capacité à effectuer des tâches. Haston, grâce à son expertise en biomédecine, notamment dans l'étude des maladies du foie, de la reproduction et du système nerveux à l'aide de cellules souches, apporte des connaissances précieuses à la mission.

Le but ultime de ces missions terrestres est de recueillir des données et des informations qui contribueront à la planification et à l’exécution réussies d’une future mission habitée vers Mars. Avec chaque mission ultérieure, prévue en 2025 et 2026, les scientifiques comprendront mieux les défis et élaboreront des stratégies pour les surmonter.

Grâce à ces missions simulées, la NASA fait un pas de plus vers la réalisation de la vie sur Mars, nous rapprochant ainsi de la découverte des mystères de l'univers.

Sources:

ScienceActualitésExplores