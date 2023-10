Se préparer à la vie sur Mars : les missions terrestres de la NASA

La NASA a franchi une nouvelle étape dans la préparation des humains à une future mission sur Mars. En juin, quatre recrues se sont lancées dans la première d'une mission de trois ans visant à simuler la vie sur la planète rouge. Bien que les missions soient menées sur Terre, elles sont conçues pour fournir des informations précieuses sur les défis auxquels les astronautes pourraient être confrontés sur Mars.

Le premier équipage de quatre volontaires est entré dans une structure unique appelée Mars Dune Alpha, située au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas. Leur mission est de vivre et de travailler à l’intérieur de la structure pendant une année entière, reproduisant les conditions qu’ils connaîtraient sur Mars. L’objectif est d’aider les scientifiques, les ingénieurs et les astronautes à mieux comprendre ce qu’impliquerait un voyage sur Mars.

Mars Dune Alpha, une structure imprimée en 3D, a approximativement la taille d'un appartement de trois chambres, couvrant une superficie de 158 mètres carrés (1,700 XNUMX pieds carrés). Il se compose de quatre petits espaces de vie, de deux salles de bains, de postes de travail, d'un espace médical, d'un salon et d'une cuisine. Pour simuler la nécessité de produire sa propre nourriture sur Mars, l’équipage cultivera sa propre nourriture dans une ferme verticale.

L'objectif principal de la mission, connue sous le nom de CHAPEA, est d'étudier l'impact sur la santé de l'équipage et sa capacité à effectuer des tâches lorsqu'il vit et travaille comme s'il était sur Mars. Commandée par Kelly Haston, membre de la nation Mohawk et des Six Nations de Grand River au Canada, la première mission se concentrera sur la compréhension de la façon dont le corps humain s'adapte aux conditions uniques de Mars.

Ces missions terrestres sont cruciales pour la préparation de la NASA à une future mission sur Mars. En simulant la vie sur Mars, l'agence peut recueillir des données et des informations précieuses qui aideront au développement des technologies, protocoles et stratégies nécessaires pour un voyage réussi sur la planète rouge.

