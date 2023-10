Des événements célestes rares pour honorer le ciel des Amériques

Les résidents et les visiteurs des Amériques vont se régaler alors que deux événements célestes uniques devraient se produire au cours des prochains mois. Le premier événement est une éclipse solaire « en anneau de feu », suivie d’une éclipse solaire totale en avril.

Une éclipse en anneau de feu se produit lorsque la lune passe entre la Terre et le soleil, créant une image qui ressemble à un anneau de feu. Contrairement à une éclipse solaire totale, la lune semble plus petite et ne cache pas entièrement le soleil. Cet événement est dû au fait que la Lune est plus éloignée de la Terre lors de ces éclipses partielles.

L'éclipse du cercle de feu de samedi sera visible sur un chemin s'étendant de l'Oregon au Texas, commençant à 9.13 h 12.03 (heure du Pacifique) le long de la côte de l'Oregon et se terminant au Texas à XNUMX h XNUMX (heure du Pacifique). Bien que certaines parties de Porto Rico, d’Hawaï et de l’Alaska connaîtront une éclipse partielle, elles ne seront pas témoins de l’effet d’anneau de feu.

L'année prochaine, les observateurs du ciel auront une autre occasion d'assister à une éclipse totale de Soleil le 8 avril. Cette éclipse créera un « chemin de totalité » s’étendant du nord du Mexique à l’est du Canada, couvrant une largeur de 15 miles (185 km). Treize États américains, dont le Texas, l'Ohio et New York, seront sur le chemin de l'éclipse.

La Nasa indique qu'il est essentiel de porter des filtres solaires spécialisés lors d'une éclipse solaire pour protéger les yeux des rayons nocifs du soleil. Retirer les lunettes n'est sûr que lorsque la lune obscurcit complètement la surface du soleil.

Ces événements célestes offrent non seulement un spectacle au grand public, mais offrent également aux scientifiques des opportunités inestimables pour étudier le soleil et son interaction avec la Terre. De plus, les éclipses peuvent affecter temporairement le comportement des animaux et provoquer une baisse momentanée de la température.

